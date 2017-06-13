عقدت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد اجتماعا مساء أمس الأحد بحضور رئيس اللجنة فواز الحساوي ونائب الرئيس سعد الحوطي والأعضاء جواد مقصيد وصلاح الحساوي وخالد الفضلي ود. حسين الخضري ود. حامد الشيباني وسلامة العنزي والأمين العام د. محمد خليل.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع إعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة المحامي عبدالرحمن الياسين نظرا لتقديم رئيس اللجنة المحامي نواف الهزاع لاستقالته.

كما قررت تحويل نادي القادسية الى لجنة الانضباط بعد قيام مسؤوليه بعمل منصة تتويج خلال المباراة الاخيرة للفريق بدوري VIVA أمام خيطان.

ووجهت اللجنة الشكر للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بعد حجب «موقع ٣٦٥»، المختص بموضوع المراهنات في المباريات.

واعتمدت اللجنة تكليف عضو الاتحاد جواد مقصيد من أجل ايجاد صيغة توافقية مع العربي تمكن النادي من رفع الايقاف المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «VIVA » والذي قرر بوقت سابق منع العربي من تسجيل أي لاعب جديد محليا وخارجيا.

كما اعتمدت مواعيد بداية ونهاية المسابقات للموسم المقبل 2017-2018، والتي ستكون للسن العام (كأس السوبر في ٩سبتمبر، 14 سبتمبر دوري VIVA ودوري الدرجة الأولى 15 سبتمبر، كأس الاتحاد 4 أكتوبر، وكأس سمو ولي العهد ١٢ اكتوبر، وكأس سمو الأمير بعد الانتهاء من دوري VIVA)وفئة الشباب (كأس السوبر ٢٥ سبتمبر، الدوري في أول اكتوبر).

وفي فئة الناشئين (كأس السوبر٢٠سبتمبر، البطولة التنشيطية ٢٤ سبتمبر، الدوري ٢٥ اكتوبر).

وفي فئة الاشبال (كأس السوبر١٨ سبتمبر، البطولة التنشيطية ٢ سبتمبر، الدوري ١٦ اكتوبر).

وفي فئة الصغار، سينطلق الدوري في ١٥ سبتمبر.