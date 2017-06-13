أحرز المتسابق يوسف العبدالرزاق المركز الثاني في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي اختتمت في مدينة فيستي الإيطالية.

واعرب العبدالرزاق في اتصال هاتفي مع «كونا» عن السعادة لتصدره الترتيب العام للنقاط في البطولة اضافة الى التصنيف العالمي للرياضة رغم حصوله على المركز الثاني في هذه الجولة آملا المحافظة على اللقب.

وأوضح بأنه تعرض لعطل فني أدى الى تراجعه للمركز الثاني خلال هذه الجولة، مشيرا الى ان الجولتين الثالثة والرابعة ستقامان في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل.

واشاد العبدالرزاق بالمساندة الحكومية من خلال كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية اضافة الى رعاية القطاع الخاص.

يذكر ان المتسابق العبدالرزاق دخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لما حققه من ألقاب عالمية على مستوى المحترفين، حيث انه حقق لقب بطولة العالم ثماني مرات.