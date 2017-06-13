مبارك الخالدي

أكد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أن تدريبات الفريق ستنطلق ٢٥ يوليو المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وقال عقله في تصريح لـ «الأنباء» على هامش حفل النادي بالرباعية، ان البرنامج الإعدادي للفريق سينطلق في تدريبات محلية ٢٥ المقبل في البلاد، ويتضمن بعدها المغادرة الى معسكر خارجي اعتبارا من ١٢ أغسطس المقبل وحتى ٢٦ منه في تركيا أو المانيا بحسب ما يرد إلى النادي من تأكيدات نهائية حول المعسكر.

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد حسم الملف الخاص باختيار مدرب الفريق.

وأوضح ان إدارة النادي هي المعنية بهذا الملف لكنني بينت في تقريري بعض الأمور الخاصة مع الاعتبار اننا ننظر الى المدرب الوطني محمد عبدالله بأنه هو المدير الفني بحكم عمله كمستشار فني مع الفريق خلال السنوات الماضية ولا يزال على رأس عمله، لافتا إلى أن وجود مدرب في حال موافقة مجلس الإدارة فإن ذلك لا يقلل من الدور والرأي الفني لعبدالله مع الفريق.

وعن الأسماء المحترفة، قال عقلة: ما زلنا في مفاوضات لم تحسم مع لاعب آسيوي يجيد اللعب في مركز الظهير ووسط الملعب إضافة الى مهاجم.

وبين عقلة أن المفاوضات شملت اللاعبين فابيانو والسوري حميد درويش «ميدو» ولاعب من اوزبكستان وآخر من إيران.

وعن اللاعبين المحليين، قال عقلة ان الفريق استعاد خدمات لاعبيه شاهين الخميس ويعقوب الطراروة وفهد صباح، مشددا على أن البقاء في التشكيلة في صفوف الأبيض هو للاعب الأصلح والجاهز بحسب الرؤية الفنية للمدرب.

واعتبر أن الجهاز الإداري لا يزال في نقاش مع اللاعب فهد عوض الذي اعلن عن رغبته في الاعتزال، في حين وافق المجلس على طلب جراح العتيقي الذي أعلن اعتزاله، مشيرا إلى أن اللاعب مساعد طراد تلقى عروضا من أندية الجهراء والنصر والسالمية ولا تزال إدارة الكويت تفاضل في العرض الأنسب للاعب.