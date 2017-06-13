أرسل نادي الكويت كتابا الى السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فاطمة ساموراي مذيلا بتوقيع أمين السر للأبيض وليد الراشد، يوضح فيه ست حقائق، حول ادعاءات الطعن بأحقية بطل الدوري، مفندا في نقاطه الست الأمور القانونية والادارية التي حدثت قبل ختام الدوري لموسم 2016-2017.

وأكد ان كتاب نادي القادسية تضمن الكثير من المعلومات المغلوطة، واعتبر ايضا وجود علاقات خاصة مع «فيفا» بسبب سرعة الرد، موضحا ان الكويت بطلا للدوري بحسب اللجنة المؤقتة التي اشرفت ونظمت البطولة للموسم المنتهي.

وجاء ايضا في كتاب الأبيض ان النادي لم يلجأ الى المحكمة في اي نزاع يخص الاتحاد او لجانه او افراده او منتسبيه، بل مختصما الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، ضد قرار اداري خاطئ صادر من الوزير.

كما بينت النقطة الخامسة ان لجوء الأندية الى المحكمة ضد قرار اداري حكومي، هو اجراء شائع ومتبع، وجاء ايضا في البند السادس من كتاب الأبيض الموجه الى «فيفا» ان النادي مستعد لتزويد «فيفا» بأي معلومات ووثائق تخص هذا الموضوع.