الراشد: الغانم كداعم للفرق المختلفة لم يتخل عن النادي رغم مشاغله

مبارك الخالدي

بحضور رئيس مجلس الامة الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم ونائب رئيس النادي خالد الغانم واعضاء مجلس ادارة النادي، احتفلت الجمعية العمومية للابيض مساء اول من امس بنحر 4 إبل احتفالا بالرباعية في الموسم الاستثنائي 2016/2017، والنتائج المميزة التي حققتها الفرق الجماعية والفردية بحضور عدد من اللاعبين والجماهير المحبة للكويت.

وسبق الاحتفال عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي حيث اعتمدت جدول الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2017.

وترأس أعمال الجمعية أمين السر العام وليد الراشد بحضور عضوي مجلس الادارة معن الرشيد وديين الديين وممثل الهيئة العامة للرياضة، حيث تم اعتماد التقريرين المالي والاداري عن اعمال السنة المنتهية، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة بتعيين مدقق للحسابات.

وقال الراشد: نحتفل بعد موسم استثنائي ونتائج مميزة لكل الالعاب والفوز بكأس التفوق العام بمجموع 304 نقاط، لافتا الى ان الغلة مرجحة للزيادة انتظارا لانتهاء منافسات العاب كرة الطاولة والتايكواندو ورفع الاثقال.

واضاف: أنتهز وجود رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم معنا رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه لأتوجه له بالتحية والشكر كداعم للفرق المختلفة ولم يتخل عن النادي رغم مشاغله.

وتابع: نتمنى ان يستمر في دعمه للنادي لتحقيق مزيد من الانتصارات، موضحا ان كثرة الكؤوس والدروع المعروضة تتحدث عن نفسها، وهو بالفعل موسم مثالي للاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية، متمنيا المحافظة على هذا الانجاز في السنوات المقبلة.

من جهته، قال عضو الجمعية العمومية وصاحب مفاجأة «الابل» خالد الفهد: نحمد الله على تحقيق كل البطولات لموسم مثالي، وهذا الانجاز لم يأت من فراغ لكنه نتيجة عمل دؤوب وتعاون كبير من اداريين ولاعبين ومدربين، ونتمنى ان يحافظ الجميع على هذه الروح في المواسم المقبلة.