مبارك الخالدي

نجح رئيس مجلس ادارة النادي العربي جمال الكاظمي في قيادة اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الى بر الامان بعد نقاش لجدول الاعمال تجاوز الساعة والاربعين دقيقة.

وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعها مساء أول من امس بحضور الكاظمي وعدد من اعضاء الجمعية وممثل الهيئة العامة للرياضة، حيث تم اعتماد التقريرين المالي والادارى لاعمال السنة المالية المنتهية في 31/3/2017.

كما تمت الموافقة على تعيين المدقق المالي والحسابي.

وشهدت اعمال الجمعية نقاشات هادئة ومتنوعة واسئلة من الاعضاء رد عليها الكاظمي، متمنيا ان يشهد الموسم المقبل استقرارا وطفرة في النتائج لمختلف الالعاب.