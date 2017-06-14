تقام مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية لبطولة كرة القدم النسائية والإعلان عن الفريق الفائز الحاصل على لقب البطولة.

وتقام المباراة على ستاد جابر الأحمد الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، أما الحفل الختامي فيبدأ في تمام العاشرة.

ولتسهيل الوصول إلى الستاد تم تخصيص بوابة رقم 3 لدخول المشجعين والراغبين في المشاركة في الحفل الختامي للبطولة.

وتقام البطولة تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وتم تنظيمها من قبل Eighty Percent وهي شركة ذات طابع اجتماعي وأهداف رياضية تأسست على يد ثلاث شابات كويتيات، وتعنى بشؤون الرياضة واللياقة البدنية.

ويفتخر بنك الخليج برعايته للبطولة التي تأتي ضمن الأنشطة الرمضانية التي يتبناها خلال الشهر الكريم، بهدف تشجيع المرأة على تعزيز اتباع أسلوب حياة نشط وصحي.

وخلال شهر رمضان المبارك يقدم بنك الخليج أيضا الدعم إلى العديد من الأنشطة الأخرى، بدءا من توزيع صناديق الطعام على الأسر المحتاجة بالتعاون مع سيفكو وبنك الطعام الكويتي ولوياك.



كما يقوم حاليا مجموعة من موظفي البنك بإقامة زيارات للمستشفيات بهدف الاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى، إلى جانب بعض المؤسسات والمدارس التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام البنك بإطلاق إعلان تلفزيوني خاص بشهر رمضان المبارك والذي يمكن مشاهدته عبر قناة بنك الخليج على اليوتيوب.

ويمكن للعملاء الراغبين في معرفة المزيد حول الأنشطة التي يتبناها بنك الخليج زيارة فروع البنك البالغ عددها 56 فرعا، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 1805805 للحصول على المساعدة، أو التواصل عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي.