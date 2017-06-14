أوضح عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات د.حامد الشيباني أن لقاء السوبر تحدد يوم 9 سبتمبر المقبل سيجمع بين الكويت والقادسية وفقا للمادة 17 من لائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حال فوز فريق بألقاب الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد فإنه يواجه في السوبر وصيف الدوري.

وأكد الشيباني أن بطولة كأس ولي العهد ستقام بنظام الدوري من مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مشيرا إلى أن بطولة كأس الأمير ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ووفقا للائحة فلن يشارك الفريق الحاصل على لقب الدوري في الموسم الماضي (الكويت) في الدور الأول.



وأشار الشيباني إلى أنه تقرر إقامة بطولة كأس الاتحاد في الموسم المقبل، على أن تقام خلال «الفيفا داي» في أشهر أكتوبر ونوفمبر ومارس، مبينا أن البطولة ستقام بنظام الدوري من ثلاث مجموعات، حيث يصعد أوائل المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى أفضل فريق حاصل على المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وأعلن الشيباني أن القائمة لفرق السن العام ستضم على غرار الموسم الماضي 30 لاعبا فقط، سيكون بينهم 6 لاعبين غير كويتيين 3 منهم محترفون ولاعب آسيوي ولاعبون من فئة غير محددي الجنسية أو غير الكويتيين.

ولفت إلى أنه يجوز للأندية تسجيل 4 لاعبين سواء من غير الكويتيين أو من غير محددي الجنسية أو من كليهما في فئات الأشبال والناشئين والشباب، فيما يجوز للأندية تسجيل 3 لاعبين من غير محددي الجنسية أو غير الكويتيين لأم كويتية لفئتي البراعم والصغار.