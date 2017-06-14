محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية د.مشاري الديين ختام بطولة كرة الصالات التي أقيمت بمشاركة 12 فريقا، بفوز فريق المحمدية وتتويجه بلقب البطولة، بعد مباراة مميزة مع فريق المرحوم تومان الشمري ونتيجة 3-2 في النهائي الرائع.



وأضاف ان جمعية قرطبة حريصة على تنظيم مثل هذه الأنشطة المميزة التي تبرز جانبا من العمل الاجتماعي الذي تضطلع به، إضافة إلى تعميق التواصل مع المساهمين الكرام بالوسائل المتعددة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان تكون الفعاليات نافعة ومفيدة للجميع، وتسهم في استغلال اوقات الفراغ بالشكل الأنسب.



بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي الهملان ان بطولة كرة الصالات من الأنشطة المهمة والهادفة وقد شاركت فيها فرق على اعلى مستوى بلغ عددها 12 فريقا، تجهزت جميعها قبل شهر رمضان المبارك لخوض المنافسة على اللقب، وقد حصل عليه فريق المحمدية بأدائه الرائع، موضحا ان المنافسة بين الفرق كانت بمستوى عال.