اللجنة المعينة لإدارة اللجنة الأولمبية أقامت غبقتها الرمضانية على شرف الحمود

اشاد د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالانابة ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية د.جاسم الهويدي بالانجازات التي حققها الشيخ سلمان الحمود خلال فترة قياداته لوزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الاعلام والهيئة العامة للرياضة وانه يستحق اكثر من التكريم.

وكانت اللجنة المعينة لادارة اللجنة الاولمبية اقامت غبقتها الرمضانية على شرف الحمود رئيس الادارة العامة للطيران المدني تقديرا لدوره واسهاماته في دعم مسيرة الرياضة الكويتية إبان تولية مسؤوليتها.

حضر الغبقة رئيس اللجنة الاولمبية المعينة الشيخ فهد جابر العلي واعضاء اللجنة والهويدي وعدد من منتسبي الحركة الرياضية من الاندية والاتحاد واللجان الرياضية، وكرمت الاولمبية الشيخ سلمان الحمود بمنحه اول وسام للجنة وهدية تذكارية.

بدوره، اعرب الحمود عن شكره لرئيس واعضاء اللجنة الاولمبية على هذه البادرة الطيبة التي تعد بمنزلة وسام شرف على صدره، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الكويتية من صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، معتبرا ان الكويت تعد من اكثر الدول صرفا على الرياضة ولم تبخل على ابنائها واغدقت عليهم الميزانيات ووفرت لهم المنشآت والامكانيات للنهوض بالرياضة الكويتية وتمكين الشباب الرياضي الكويتي من ابراز ابداعه.

واعرب عن امله ان تتجاوز الرياضة الكويتية الظروف الصعبة التي تمر بها وهي الايقاف وان تطوى هذه القضية بشكل نهائي من خلال توحيد الصف وتضافر الجهد وأن نضع مصلحة الكويت قبل المصلحة الشخصية، وننظر بعين الاعتبار الى الشباب الذي يمثل مستقبل الوطن.

وتمنى لوزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور ونوابه النجاح والتوفيق في المسؤولية الملقاة على عاتقهم بتطوير الرياضة الكويتية التي باتت تشهد توسعا كبيرا في الرياضة المدرسية والرياضة للجميع ورياضة المرأة ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وجدد شكره لرئيس واعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، وتمنى لهم التوفيق في اداء رسالتهم وجهودهم الطيبة في تطوير الرياضة الكويتية.

من جانبه، اشاد العلي بجهود الحمود الذي لعب دورا محوريا في دعم الرياضة الكويتية في مرحلة شهدت الكثير من التحديات والصعاب وجهوده المخلصة من اجل رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية وإسهاماته الرائدة في رياضة الرماية الكويتية التي حلقت بالرياضة الكويتية في سماء الانجاز الاولمبي.

وشهدت الغبقة تكريم نائب رئيس اللجنة الاولمبية السابق م.دعيج العتيبي رئيس نادي الرماية على جهوده الطيبة، كما قام امين سر اللجنة الاولمبية ورئيس نادي المعاقين شافي الهاجري بتكريم الشيخ سلمان الحمود.