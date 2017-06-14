يعقوب العوضي

اجرى مساعد المجمد لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة في كاظمة عملية جراحية ناجحة في الركبة وغادر الى كرواتيا لاستكمال علاجه، وكشفت التقارير الطبية ان المجمد سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق مع بداية الموسم المقبل، كما ذكرت التقارير ان العلاج الطبيعي سيستغرق شهرين الى ثلاثة على اقل تقدير.

في الاطار نفسه لم يتم تجديد عقد مدرب الفريق الأول الكسندر سنجيج حتى الآن، اذ كشفت مصادر مطلعة لدى البرتقالي ان المدرب يدرس العرض المقدم من كاظمة لتجديد عقده ولاتزال المفاوضات معه جارية.



وذكرت المصادر ان بوادر ابتعاد نجم القادسية الحالي وكاظمة السابق موسى بحروه عن اللعبة تلوح في الأفق، حيث غادر اللاعب الى الولايات المتحدة الأميركية للخضوع للمزيد من الفحوصات للوقوف على خطورة اصابته في الظهر ويرجح ابتعاد اللاعب عن ممارسة هوايته في حال تأكدت مخاوفه من اضرار بالغة في موضع الإصابة.