يسدل الستار اليوم الاربعاء على دورة الهزيم الرمضانية في نسختها الاولى لكرة السلة الثلاثية والتي اقيمت برعاية الهيئة العامة للرياضة، حيث يلعب اليوم الدوران قبل النهائي والنهائي.

وكان قد نجح فريق جوماني في تحقيق فوز مهم وثمين وصعب على حساب فريق تايجرز بنتيجة 13 مقابل 12 بعد مباراة ماراثونية شهدت تقلبات عديدة وحاول خلالها كل فريق ان يخطف الفوز من اجل مواصلة المشوار للنهاية الا ان التفاصيل الصغيرة حسمت المباراة لمصلحة فريق جوماني في نهاية المطاف.

وفي مباراة اخرى لم تقل اثارة، فرض فريق بولرز نفسه وكشف عن انيابه ونيته في الفوز باللقب بعد أن قهر منافسه فوكسيس بنتيجة 21 مقابل 13، حيث فرض فريق بولرز سيطرته التامة على المباراة من البداية وحتى النهاية.

وفي ثالث المباريات نجح فريق سباس جيم في عبور عقبة فريق ليونز بنتيجة 12 مقابل 14، حيث لعب فريق سباس جيم بقوة ورغبة حقيقية في الفوز ولم يترك اي فرصة لمنافسه للدخول في اجواء المباراة واستغل كل ثغرات الخصم بإيجابية شديدة.

وفي المباراة الأخيرة نجح فريق ميساك فلورز في الفوز على الفوز اليفانتس بنتيجة 15 مقابل 12 في مباراة أيضا حفلت بالإثارة والقوة والندية بين الطرفين وشهدت الرغبة الواضحة من كلاهما في الفوز والعبور إلى اليوم الأخير في البطولة.