تختتم في الـ 8:30 من مساء اليوم الأربعاء 19 رمضان دورة شهداء القرين الرمضانية لكرة القدم الـ 24 التي تقام تحت رعاية نائب مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي للسنة الثانية على التوالي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخ د.طلال الفهد، حيث يلتقي في المباراة النهائية فريق شهيد بوابة دسمان نظيره فريق الشهيد بدر ناصر العيدان على أن يسبقها مباراة استعراضية لبراعم فريقي أكاديمية بارازوكا وأكاديمية سترايكرز، وسيتم خلال حفل الختام تكريم الفرق الفائزة وافضل لاعب وافضل حارس والشخصيات والجهات الراعية والمساهمة إضافة إلى اللجان العاملة في الدورة.

وناشد المنسق العام للدورة حسين المشموم الجماهير الرياضية والجهات والوسائل الإعلامية حضور حفل الختام، خاصة أن الدورة تحمل أسماء شهداء الكويت الأبرار في ملحمة بيت القرين التاريخية، شاكرا جميع من أسهم في إنجاح الدورة منذ انطلاقها والى الآن.