ضرب فريق دروع الأمن موعدا لمواجهة الأمن والسيطرة في نهائي بطولة المرحومة الشيخة سلوى صباح الأحمد الرمضانية الثانية عشرة لكرة الصالات، وذلك بعد أن نجح الأول في إقصاء الوحدات الخاصة في الدور نصف النهائي بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 فيما فاز الاخير على العمليات الخاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقام منافسات البطولة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ودعم من قبل وزارة الداخلية ممثلة في وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري الذي سيرعى بحضوره المباراة النهائية مساء الخميس.

من جانبه، أشاد الحكم الدولي السابق سعد كميل رئيس لجنة الحكام في البطولة بما تشهده المنافسات من مستويات فنية متقدمة تتطور من عام لآخر، لاسيما في ظل زيادة عدد الفرق في العام الحالي.

كما ثمن الجهود الكبرى للجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة المقدم عبدالله البحر، وذلك من خلال توفير كل الاحتياجات الإدارية والفنية للاعبين خلال المواجهات لخروج المنافسات بالشكل المطلوب.



وتم نقل مواجهتي الدور نصف النهائي للبطولة على الهواء مباشرة عبر قناة كويت سبورت، وذلك من خلال تخصيص إدارة القناة لسيارة نقل خاصة للقائمين وتولى إخراجهما المخرج المميز عبدالله الخضر.