تفاعل جمهور الدورة بشكل غير مسبوق مع النجم الإسباني العالمي الذي يزور الدورة للمرة الأولى



واصلت دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم تحقيق الأحلام، بجلب نجم برشلونة الإسباني الرسام اندريس انييستا، الذي أمتع الجماهير في أمسية استثنائية، ضمن منافسات اليوم السابع عشر في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، وعبداللطيف الروضان أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اتحاد الكرة فواز الحساوي.



وتفاعل جمهور الدورة بشكل غير مسبوق مع النجم الإسباني العالمي، الذي يزور الدورة للمرة الأولى بدعوة من اللجنة المنظمة، للمشاركة في مباراة الحلم الاستعراضية الثانية، إلى جانب فهد الأنصاري لاعب القادسية، وعدد آخر من نجوم الأندية والدورة، وانتهت المباراة بفوز فريق انييستا بخمسة أهداف مقابل أربعة.



واستقبل جمهور الدورة انييستا بصورة مميزة للغاية، حيث تزينت المدرجات بألوان برشلونة وأعلام إسبانيا، كما ارتدى البعض فانلات تحمل اسم ورقم انييستا سواء مع البارسا أو منتخب إسبانيا، وظل الجميع يهتف كثيرا باسم اللاعب، كما رددوا نشيد برشلونة.



وظهر النجم العالمي في المباراة الاستعراضية وكأنه احد أبناء هذه اللعبة، التي مارسها من قبل، وكانت سببا في مساعدته على التحكم بالكرة في أضيق المساحات، حيث طغت لمسات ومهارات اللاعب على المباراة الاستعراضية، التي تألق خلالها أيضا فهد الأنصاري وصالح الشيخ، وبشينو وسلطان الماجد من فريق انييستا.



ومثل فريق انييستا: الحارس محمد البديح وعبدالعزيز الهاجري وبشينو وسيرجينهو وسالم المكيمي وسلطان الماجد وعبدالعزيز نصاري، بالإضافة الى ضيف الدوري انييستا.



ومثل فرق فهد الانصاري: الحارس احمد الدوسري وبدر طارق ورضا هاني وشبيب الخالدي وطلال الجازع بالإضافة الى قائد الفريق فهد الانصاري.



إنييستا: سعدت بالحلول ضيفاً على الروضانأبدى الإسباني أندريس إنييستا سعادته بحلوله ضيفا على دورة الروضان التي دأبت على استضافة كوكبة من نجوم الكرة العالمية، لافتا الى انه سمع عن الدورة من نجوم سبق وزاروا الدورة، مؤكدا انه لمس حسن الحفاوة والاستقبال منذ وصوله بشكل يؤكد قيمة الدورة.



وقال انييستا خلال استضافته في استديو الروضان إن جائزة افضل لاعب بالعالم بلا شك قيمتها كبيرة على المستوى الشخصي، مردفا في افضل فترة للكرة الإسبانية على الصعيد الدولي وتحقيق المونديال لم يستطيع أي من نجوم اسبانيا حصد لقب شخصي، مشددا على انه سعيد بما حققه واللعب بجانب افضل لاعبي العالم، مبينا أن الأهم هو حصاد الألقاب الجماعية.



وحول اللقب الأقرب الى قلبه من بين 33 بطولة حققها، اكد أن كل الألقاب مهمة بالتأكيد سواء محليا أو عالميا، لكن يبقى لتحقيق كأس العالم مذاق خاص، ولاسيما أن العديد من افضل نجوم كرة القدم لم يحظوا بهذا اللقب، مبينا انه راض عما حققه ويطمح الى المزيد.



وكشف انييستا عن لعبه في كل مراكز وسط الملعب الى جانب اللعب كمهاجم، مؤكدا انه استمتع باللعب في مراكز عدة ولكنه يحب كونه لاعب وسط يقود العمل الجماعي ويصنع فرصا لزملائه.



تأهل الميلم للدور الثاني وشهدت منافسات اليوم السابع عشر، تأهل فريق المرحوم مساعد الميلم بتعادله مع كويت كابيتال بهدفين لكل منهما، حيث سجل للميلم هوغو وبدر شارع، بينما سجل لكابيتال رمضان غريب وفهد الطريجي.



وبهذه النتيجة رفع الميلم رصيده الى ست نقاط، مقابل نقطة واحدة لكابيتال.



كما تأهل فريق ماكدونالدز بتعادله مع فريق مجموعة عبدالله رداد بهدف لكل منهما.



ختام الدور الأول ويسدل الستار على مواجهتين تحصيل حاصل اليوم، حيث يلتقي دار المحمدية مع كويت ستيل، وفريق المرحوم عيسى القناعي مع المضمار، وكان الستيل والمحمدية قد ضمنا التأهل للأدوار الرئيسية بست نقاط لكل منهما.



الفراعنة يعبر الذهبي في البراعم تأهل فريق أكاديمية الفراعنة إلى دور الثمانية لدورة البراعم عقب تغلبه على الذهبي بثلاثة أهداف لهدف عقب مباراة حفلت بالإثارة والندية من الجانبين في افتتاح منافسات اليوم السابع عشر.



ولحق نجوم البراعم والمرحوم ضاري العثمان بركب المتأهلين الى دور الثمانية، حيث عبر نجوم البراعم محطة النجوم بهدفين من دون رد، فيما بلغ فريق المرحوم ضاري العثمان المرحلة ذاتها بعد الفوز على مركز حسن ابل بركلات الترجيح وبثلاثة أهداف لهدف بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وتقام اليوم مباراتان لتحديد هوية آخر المتأهلين لدور الثمانية عندما يلعب ش فائق عبدالجليل مع خلف العنزي، والشهيد احمد ابل بمواجهة المرحوم الشيخ خالد اليوسف.

من البطولة

٭ أهدى عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة بشت الدورة الى النجم العالمي اندريس انييستا، كما تبادل الروضان وفواز الحساوي رئيس اتحاد الكرة الهدايا مع نجم البارسا قبل انطلاقة مباراة الحلم.

٭ شارك انييستا وفهد الأنصاري في تحدي المجسمين مع مشاركين اثنين، وأخفقوا جميعا في هز الشباك.

٭ أتاحت اللجنة المنظمة وكعادتها السنوية الفرصة أمام الجماهير لالتقاط الصور التذكارية مع نجم برشلونة داخل صالة الشهيد فهد الأحمد.