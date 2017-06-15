أحمد السلامي

يقيم مجلس ادارة نادي برقان حفلا خاصا لتكريم الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس في فندق روتانا المنشر بمنطقة الفحيحيل في تمام الساعة العاشرة مساء وذلك تقديرا لجهود وعطاء الفريق خلال منافسات الموسم المنقضي.

ويعتزم مجلس إدارة برقان برئاسة هملان الهملان اعادة ترتيب أوراق الفريق استعدادا للموسم الجديد، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من اللاعبين المحليين لتدعيم خطوط الفريق وسد الثغرات الموجودة بناء على الرؤية الفنية التي سيعمل على تنفيذها المدرب الوطني محمد دهيليس الذي تم التعاقد معه مؤخرا.

وتعتكف الإدارة بالتعاون مع الجهاز الفني دراسة عدد من السير الذاتية لمحترفين أجانب للاستفادة من خدماتهم في تدعيم خطوط الفريق الذي لا يزال بحاجة الى العمل والتطوير.

وفيما يخص مستقبل المحترف وسام الإدريسي الذي لا يزال مسجلا في صفوف برقان وملزما بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجديد والذي ترغب إدارة نادي القادسية ضمه، فهناك مؤشرات تدل على احتمال الموافقة على إعارته مقابل دفع مبلغ مالي وإعارة عدد من اللاعبين الشباب للاستفادة من خدماتهم.