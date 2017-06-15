أحمد السلامي

أكد المدرب الوطني انور يعقوب ان ادارة نادي خيطان فتحت معه مفاوضات جادة للاستمرار في قيادة الفريق الاول لكرة القدم لموسم ثان ودراسة شروطه ورؤيته المستقبلية للموسم الجديد في حال تم التوصل لاتفاق.

وقال: هناك شروط قدمتها لمجلس ادارة نادي خيطان وهم في طور بحثها والرد عليها بصورة مفصلة وفي حال تم الاتفاق لن أمانع في الاستمرار بشرط توفير احتياجات الفريق الرئيسية ومن أهمها نوعية المحترفين ومراكزهم اضافة الى استقطاب عدد من اللاعبين المحليين الذين سيكونون من ضمن المقترح المقدم لتدعيم خطة العمل للموسم الجديد.

وأضاف: العمل هذا الموسم مع خيطان سيكون مختلفا حيث يتطلب الكثير من الجهد والعمل والاعداد من اجل تحقيق المطالب والاهداف المنشودة والتي تقضي بصعود الفريق الى الدوري الممتاز وهذا الامر لن يكون مستحيلا اذا ما تم توفير كافة الاحتياجات المطلوبة.

وختم يعقوب حديثه قائلا: الحديث عن تفاصيل العمل للموسم الجديد بهذا التوقيت سابق لأوانه، فمتى ما تم التوصل لاتفاق نهائي فسأقوم بالكشف عن خطة العمل المرصودة وآلية تنفيذها.