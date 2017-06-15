أعرب الفارس حمود البتال من نادي فروسية الفروانية عن سعادته وفخره بإحرازه وتتويجه بلقب بطولة «شامورين» الدولية للقدرة والتحمل للفروسية ذات النجمتين على مسافة 120 كيلو مترا واختتمت أخيرا في جمهورية سلوفاكيا.

وقال البتال لـ«كونا» عقب عودته إنه تمكن من قطع مسافة السباق على صهوة الفرس (كاميلسيا) المملوكة لاسطبل البتال وأبو تمر الذي حظي بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في زمن قدره ست ساعات و52 دقيقة بمتوسط سرعة بلغ 5.17 كيلومترات في الساعة.

وأضاف أن ما حققه في هذه البطولة «إنجاز كبير» لأن هذه البطولة تمثل أحد الملتقيات القوية على المستوى الدولي وتحظى سنويا بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم.

وذكر أن هذا الفوز يأتي استكمالا لإنجازات حققها هذا العام أهمهما حصوله على المركز الثاني في بطولة «سلافوسوف» ونيله المركز الرابع في بطولة «اورستانو» التي أقيمت في جمهورية التشيك وجزيرة سردينيا الإيطالية على التوالي وعلى المسافة نفسها.