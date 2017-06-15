ناصر العنزي

ذكرت مصادر بنادي القادسية أن هناك توجها من أعضاء مجلس الإدارة بعرض مهمة رئيس جهاز الكرة إلى الشيخ طلال الفهد في الموسم المقبل «12017-2018» بعد أن واجه الفريق في الموسم المنتهي خلافا في إدارة الكرة تسبب باستقالة محمد بنيان، وعدم الوفاق والتفاهم بين سعود بوحمد والمدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش الذي تم تجديد عقده.

وفي حال موافقة طلال الفهد والذي يشغل الرئيس الفخري لنادي القادسية فإن الفريق الأصفر سيشهد بعض التغييرات في إدارة الفريق، وسبق للفهد ان ترأس جهاز الكرة وحقق معه بطولات داخلية وخارجية.

وفي الجانب القدساوي، فإن هناك اتصالات للتعاقد مع لاعبين أجانب بعد الاستغناء عن البرازيلي ديفيد داسيلفا والأرجنتيني ريكاردو بلانكو، حيث تردد اسم اللاعب السابق الغيني سيدوبا الذي اعلن عن رغبته بالعودة مرة أخرى للقادسية، وتجري أيضا مفاوضات مع لاعب برقان التونسي وسام الإدريسي مازالت في طور المناقشة.

ودخل حارس مرمى العربي حميد القلاف طرفا بعد خلاف مع ناديه حول أمور مالية، وتجري اتصالات معه لضمه الى القادسية في الموسم المقبل إلى جانب الحارس أحمد الفضلي.