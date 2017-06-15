تتواصل بمجمع الأفنيوز خدمات كشك الاستشارات الرياضية التوعوي للجمهور ورواد المجمع الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع مركز الطب الرياضي.

ويقدم الكشك خدماته للجمهور ورواد المجمع على مدى ثلاثة ايام في شهر رمضان المبارك على فترتين الاولى قبل الافطار من الثانية عشرة حتى الرابعة عصرا والفترة الثانية بعد الافطار من الثامنة حتى الحادية عشرة، وتشتمل خدمات الكشك على تقديم النصائح والإرشادات في مجالات التغذية الرياضية والتربية البدنية والعلاج الطبيعي كما يتم اجراء فحص طبي من خلال المختصين في هذه المجالات.

وقال مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم: ان كشك الاستشارات الرياضية يعد احد ابرز الانشطة التوعوية التي تحرص الهيئة إقامتها بصفة دورية على مدار العام في المجمعات التجارية التي تحظى بإقبال جماهيري، حيث يقدم المختصون الاستشارات حول طرق تغذية الرياضيين واساليبها المختلفة وكيفية اختيار الغذاء الصحي، وكذلك استشارات إلى الجمهور حول انواع الرياضة وكيفية ممارستها وتحديد الرياضة المناسبة لكل شخص، واساليب ممارسة الرياضة الآمنة، إضافة إلى العديد من الخدمات، والتي تتضمن اجراء الفحص المجاني للسكر والضغط وقياس الوزن والطول.

وأضاف الهزيم ان ادارة الرياضة للجميع حرصت على تنويع أنشطتها في شهر رمضان المبارك بين الانشطة الرياضية والتوعية لتشمل جميع شرائح المجتمع بما يسهم في تفعيل مفهوم الرياضة للجميع وتحفيز جميع الفئات السنية على ممارسة الرياضة التي لم تعد مجرد وسيلة لتنمية اللياقة البدنية فقط، بل اصبحت اقوى قلاع الحماية من الأمراض وتخفيف آثار ما قد نعاني منه من أمراض. واشار الى الاهتمام الكبير الذي يوليه الشيخ احمد المنصور رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة لدعم توعية جميع فئات المجتمع بأهمية الرياضة وتمكين هذه الفئات من ممارستها، ما يحقق مردودا ايجابيا على الفرد والمجتمع، كما قدم الشكر لنائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح على توفير جميع الامكانيات لإنجاح برامج وأنشطة الرياضة للجميع الرمضانية.