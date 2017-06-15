مبارك الخالدي

يترقب مجلس إدارة نادي الجهراء والجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم موافقة المدرب الصربي بوريس بونياك على الأسماء المعروضة للتعاقد مع الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يحسم ملف المحترفين خلال الأسبوع الجاري للمضي قدما في اقرار البرنامج الإعدادي للفريق، وكان الجهاز الإداري والمدرب بونياك قد اتفقا على بدء التدريبات في الأول من أغسطس المقبل قبل أن يغادر الفريق إلى معسكر خارجي الذي أقره مجلس الإدارة في وقت سابق أثناء تواجد بونياك في مراسم توقيع عقده مع النادي.

ومن المقرر ان يتواجد في مقر المعسكر الخارجي المحترفون الذين سيتم الاتفاق معهم.

وفي شأن متصل، حدد الصربي بونياك وصوله إلى البلاد أواخر الشهر المقبل للبدء في مهمة قيادة الفريق الأول، ومن المقرر أن يصل مع المدرب مساعديه الثلاثة وهم من صربيا من بينهم مدرب مساعد وآخر للإعداد واللياقة البدنية والثالث مدرب للحراس.