أظهر مدير أول العلاقات العامة والإعلام في الشركة الكويتية للاستثمار، طلال سليمان الرشدان، كفاءة مميزة وروح رياضية عالية ومخطط بارع ساهم في إنجاح دورة «الكويتية للاستثمار» الكروية للبراعم التي أقيمت في صالة نادي الكويت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

الرشدان كان مدربا و«كابتن» و«ليبرو» في العمل اليومي والتحضير الطويل والاتصال في الفرق والمسؤولين ليكونوا في الدورة المميزة في شهر رمضان، والتي انتهت أجمل نهاية.

فالرشدان جمع لمحبي الدورات الرمضانية الكروية البراعم، وأعاد ذكرى الشهداء بفرق كثيرة، وقدم لنا فرق الأصدقاء مع المطوع، وأتحف الجميع بكؤوس الأساطير للزمن الذهبي للكرة الكويتية، بمشاركة وحضور «الفارس الأسمر» فتحي كميل و«المرعب» جاسم يعقوب و«ملك الحراسة» احمد الطرابلسي.

ومما سبق، كان لسان حال كل من حضر وشجع وتابع الدورة الأخيرة لـ «الكويتية للاستثمار»، وقالوها له: «شكرا طلال الرشدان الدينامو».