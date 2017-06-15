تختتم اليوم منافسات بطولة المرحومة الشيخة سلوى الصباح الرمضانية الثانية عشرة لكرة الصالات، وذلك بإقامة المباراة النهائية للبطولة برعاية سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وحضور الفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية، حيث يشهد اليوم الختامي للمنافسات اقامة المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي دروع الأمن، والأمن والسيطرة على صالة معسكر القوات الخاصة.

وأقيمت منافسات البطولة لقرابة الأسبوعين وذلك بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها على مجموعتين وتأهل الثنائي الاول والثاني الى الدور نصف النهائي للبطولة لينجح فريقا إدارة الأمن والسيطرة وإدارة دروع الأمن في حجز بطاقة التأهل مع نهاية الادوار التمهيدية والنهائية للمواجهة النهائية لحصد لقب البطولة الثانية عشرة.

وأشاد رئيس اللجان المنظمة للبطولة المقدم عبدالله البحر بما شهدته المنافسات من مستويات متقدمة من كل الفرق على الرغم من مشاركة البعض للمرة الأولى في البطولة، إلا أن المستوى كان مبهرا وهو ما بدا بوضوح من خلال تأخر حسم بطاقتي التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة حتى الجولة الاخيرة من الدور التمهيدي.

وأضاف البحر ان الجميع يبقى فائزا من خلال المشاركة بمنافسات البطولة التي تحمل اسما غاليا على جميع المشاركين وحتى المتابعين إضافة الى كون البطولة تقام برعاية سامية من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبمتابعة متواصلة من قيادات وزارة الداخلية، ممثلة في الفريق محمود الدوسري وكيل الوزارة الذي يبقى على تواصل دائم مع اللجنة المنظمة للوقوف على سير المنافسات وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الفرق.

وتوجه البحر بالشكر الى جميع المشاركين في البطولة وذلك بعد ان اثبت الجميع الحضور المطلوب، بالاضافة الى جميع اللجان العاملة في تنظيم المنافسات بإشراف العقيد خالد صالح أبا الخيل مشرف عام البطولة الذي يقف على كل المستلزمات لإنجاح البطولة لتحقيق المردود المطلوب.

كما أوصل البحر شكره الى جميع وسائل الاعلام، ممثلة في تلفزيون الكويت ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم ومدير قناة كويت سبورت مشاري البعيجان على التغطية المميزة والشاملة لمنافسات البطولة بالاضافة الى الصحف اليومية التي لم تقصر في نشر الرسائل الاعلامية للبطولة، متمنيا ان يتواصل نجاح المنافسات مع نهاية المباراة النهائية مساء اليوم.