نجح فريقا برازوكا وكاظمة في مرافقة صلاح بوعيسى إلى دور الثمانية لمنافسات

البراعم

أنهى الاتحاد الليبي وبنك بوبيان مشوارهما في الدور الاول بانتصار ثالث على التوالي، بينما لحق فواز للتبريد بالمتأهلين على حساب سمراء عدن، ضمن منافسات اليوم الثامن عشر في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، التي ستبدأ اليوم الخميس مرحلة الأدوار الرئيسية (خروج المغلوب) بإقامة مباراتين.في المباراة الاولى، حقق بنك بوبيان انتصاره الثالث على فرق الشهيد فهد الاحمد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث بادر فرق الشهيد بالتسجيل أولا بواسطة جودة هشام وعبدالرحمن عواد، لكن نجم بوبيان كابوروفا أنقذ فريقه بتسجيله هدفين متتاليين، قبل ان يخطف محمد المنصور هدف الفوز.وكان بوبيان قد ضمن تأهله من الجولة الماضية بست نقاط، بينما خرج فرق الشهيد من صراع التأهل مبكرا.وحفلت المباراة الثانية بين فواز للتبريد وسمراء عدن بالإثارة والندية، ونجح الاول في حسم المباراة عبر تسديدة صاروخية من حمزة اشكناني تأهل معها فواز للتبريد الى الأدوار الرئيسية. بدوره، واصل فريق الاتحاد الليبي تألقه محققا انتصاره الثالث على اتوم سبورتنغ بثلاثية حملت توقيع محمد أرحومة وحسام الوحيشي ومحمد شحوت، ليؤكد الاتحاد جدارته بالتأهل كمتصدر لمجموعته.العثمان: انتظروا المزيد في النهائياتأشاد المدرب الوطني حمد العثمان والمحلل الفني لاستديو الروضان بالنظام العالمي الذي يقدمه استديو الروضان لتحليل منافسات الدورة، لافتا الى أن الجهاز والبرنامج المعتمد للتحليل لا يتواجد الا في القنوات العالمية الكبرى، مبينا ان البرنامج يساعده كمحلل في تقديم الكثير من الجوانب الفنية للعبة.وأكد أن المستوى الفني للدورة عال منذ انطلاقتها بالنسخة الحالية، حيث ظهرت الندية والاثارة من الادوار الأولى ولم نجد فوارق فنية كبيرة بين الفرق واحتاج معظم المشاركين الى خوض المواجهات الثلاث في الدور الاول بحثا عن حسم تأهله.وأشار الى ان الدور الثاني سيكون اكثر قوة وإثارة لأن الفرق المتأهلة جميعها تمتلك لاعبين محليين ومحترفين على مستوى مميز، الى جانب الفرق الخليجية من السعودية والبحرين مع الاتحاد الليبي.وأشار الى ان هناك عددا من اللاعبين نجحوا في لفت الانظار بمستواهم في الأدوار الاولى، منهم من المحترفين بيتا، بولا، غريلو وبتشينو ومن المحليين عبدالرحمن الطويل، عبدالفتاح العباسي، عبدالرحمن العوضي، عبدالرحمن الوادي وحمد حياة مع محمد شحوت من ليبيا وجسام صلاح وفلاح عباس من البحرين ومعاذ عسيري من السعودية.برازوكا الى ربع نهائي البراعم نجح فريقا برازوكا وكاظمة في مرافقة صلاح بوعيسى الى دور الثمانية لمنافسات البراعم عقب تحقيقهما النصر في مواجهات اليوم الثامن عشر فتفوق برازوكا على براعم العميد بهدفين من دون رد، قبل ان ترتفع وتيرة الاثارة في ثاني المواجهات التي جمعت اتوم سبورتنج ب مع نادي كاظمة، حيث جاء الاداء سجالا بين الفريقين في الوقت الاصلي الذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لمثله قبل ان تنحاز ركلات الترجيح لكاظمة ليحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.وفي اللقاء الاخير، تمكن نجوم فريق صلاح بوعيسى من مواصلة الضرب بقوة في طريقهم للمنافسة على لقب الدورة عبر الفوز بثنائية على الابطال.تقام اليوم مباراتان لتحديد طرفي قبل النهائي عن المجموعتين الاولى والثانية، فيلعب الفراعنة أمام نجوم البراعم ويلتقي المرحوم ضاري العثمان فريق برازوكا.

من البطولة

٭ يحل ضيفا على ديوانية الروضان الرواد صالح العصفور واحمد موسى ووليد علي، اعتبارا من اليوم الثامن عشر ولمدة أسبوع، مع مقدم الدورة نادر كرم.

٭ توج البرازيلي رودريغو محترف فريق فواز للتبريد بجائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الثامن عشر.

اهتمام إعلامي إسباني بزيارة إنييستا

حظيت زيادة نجم برشلونة الإسباني اندريس انييستا لدورة الروضان بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الإسبانية، التي وصفت الزيارة بالرائعة، نظرا للاستقبال المميز الذي ناله انييستا من قبل جمهور الدورة، وكذلك من اللجنة المنظمة.

وأوضخت صحيفة سبورت الكاتالونية ان انييستا ألهب حماس الجماهير من خلال مشاركته في المباراة الاستعراضية، حيث قدم بعض اللمسات السحرية، كما ساعد أعضاء فريقه على التسجيل في مرمى الفريق المنافس. وقالت صحيفة ماركا المدريدية بان انييستا بدا وكأنه ريكاردينهو وهو احد اشهر وأمهر لاعبي كرة الصالات في الوقت الراهن، مؤكدا ان نجم برشلونة ارتدى قبعة ريكاردينهو وقدم مباراة رائعة للغاية. وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية ان انييستا كان سعيدا للغاية بزيارته للكويت وبممارسة كرة الصالات في دورة الروضان، التي تشتهر باستقطاب مشاهير كرة القدم من شتى أنحاء العالم.