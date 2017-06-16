أسجل شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاح المهرجان الكبير

مبارك الخالدي

أقامت اللجنة الاولمبية الكويتية مساء اول من امس (الاربعاء) حفلا كرمت من خلاله الاتحادات والأندية الفائزة بالمراكز الاولى ليوم الكويت الرياضي الاول والذي اقيم على ستاد جابر الدولي في شهر ديسمبر ٢٠١٦، كما قامت الاولمبية بتكريم ادارة الانشطة الرياضية لدورها ومشاركتها في انجاح المهرجان.

وحضر الحفل رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد جابر العلي وممثلو الهيئات الرياضية المختلفة واللاعبون الفائزون في المراكز الاولى للمسابقات.

وقال العلي عقب التكريم: «نشعر بالاعتزاز لتكريم ابنائنا الرياضيين ممن حققوا المراكز الاولى في يوم الكويت الرياضي الاول وحرصنا على تنظيم وإقامة هذه الفعالية لإفساح المجال امام شبابنا الرياضي للتنافس في اجواء ملائمة وللمساهمة في رفع مستوياتهم الفنية، كما يمثل المهرجان داعما لجهود الاتحادات الرياضية والأندية للارتقاء بروح المنافسة بين الفرق واللاعبين في مختلف الألعاب والأنشطة».

وأضاف: «اسجل شكري وتقديري لكل من ساهم في انجاح المهرجان الكبير وإظهاره بالشكل الجميل الذي ظهر عليه».

وأشار العلي الى ان المرحلة الحالية تتطلب منا العمل بروح واحدة ضمن رؤية علمية واضحة المعالم للارتقاء بحركتنا الرياضية مسترشدين بذلك بالدول التي سبقتنا في هذا المجال وصولا لتحقيق اهدافنا النبيلة وغرس القيم الفاضلة في نفوس ابنائنا ليكونوا سندا لوطنهم.