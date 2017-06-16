يعقوب العوضي

تدرس إدارة اليد بنادي كاظمة عدة سير ذاتية لمدربين أجانب لقيادة دفة الفريق الأول للموسم المقبل خلفا للمدرب الوطني خلدون الخشتي والذي قاد الفرق في الموسم الماضي وقدم مستوى مميزا معه.

ولم يتمكن البرتقالي من التوصل إلى اتفاق مع المدرب المصري د.أحمد دعبس والذي درب القادسية في قبل عدة مواسم خلت وكانت إدارة كاظمة قد بدأت مفاوضاتها مع دعبس قبل عدة أسابيع لما يمتلكه من خبرة ميدانية في الدوري المحلي.

وأكد مدير اللعبة في كاظمة عمر الملا أن عددا من السير الذاتية مطروحة على طاولة المفاوضات حاليا والبحث جار عن مدرب قادر على تحقيق الطموح وإعادة البرتقالي الى منصات التتويج.

وقال: لم نتوصل الى اتفاق مع المدرب المصري د. أحمد دعبس ولكننا نتطلع الى التعاقد مع مدرب يستطيع اعادة ترميم الصفوف وإعادة الفريق للوقوف على منصات التتويج من جديد.

وفي اطار متصل، ستنطلق التدريبات فور التعاقد مع المدرب المقبل بهدف رفع معدل اللياقة البدنية من أجل الإعداد بصورة مميزة قبل انطلاق الموسم.