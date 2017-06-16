يحيى حميدان

حصلت ادارة نادي النصر على موافقة المدرب المقدوني جورجي كنجزيف للاستمرار موسما آخر على رأس الإدارة الفنية لفريق كرة السلة بالنادي في الايام الماضية وتبقى فقط التوقيع بصفة رسمية في الفترة المقبلة.

وفضلت الإدارة النصراوية الاستقرار على نفس الجهاز الفني الذي قاد الفريق في الموسم الماضي عقب النتائج المرضية نوعا ما التي كان منها الوصول الى الدوري الممتاز مع الفرق الكبيرة.

وقررت ادارة «العنابي» بدء التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد في الأول من شهر اغسطس المقبل تحت قيادة المدرب جورجي في حال تم التوقيع معه.