يحيى حميدان

تعتزم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة مخاطبة الهيئة العامة للرياضة فيما يخص توفير الدعم المالي لعودة المحترف الأجنبي من جديد إلى الفرق المحلية عقب الاجتماع التشاوري الذي تم مساء أول من امس بين مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية.

وطالب ممثلو الأندية خلال الاجتماع التشاوري مع مسؤولي الاتحاد بضرورة عودة اللاعبين الأجانب عقب قرار منعهم في المواسم الماضية بداعي عدم وجود دعم مالي من الهيئة للأندية للتعاقد مع لاعبين من الخارج.

ويعتبر ممثلو الأندية أن عودة اللاعبين الاجانب ستضفي مزيدا من الإثارة على المباريات في بطولتي الدوري والكأس.

كما ناقش الطرفان نظام البطولة التنشيطية المقررة اقامتها قبل انطلاق الموسم المقبل وأخذ رأي ممثلي الأندية في هذا الشأن ليحصل الجميع على الفائدة المرجوة.

ويدرس اتحاد اللعبة إدراج منافسات «3 لاعبين ضد 3» في نقاط كأس التفوق كي تهتم الأندية بها أكثر في المواسم المقبلة.

ويشجع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» على اقامة بطولات «3 لاعبين ضد 3» إقليميا وقارياً ودولياً، كما تدرس اللجنة الأولمبية الدولية إدراج هذه اللعبة في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية.