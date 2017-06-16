يحيى حميدان

قررت ادارة نادي التضامن اسناد مهمة تدريب فريق كرة الصالات بالنادي للمدرب الوطني سالم امان الذي وقع العقد بصفة رسمية مساء اول من امس (الاربعاء) بحضور رئيس جهاز لعبة كرة القدم خالد شبيب.

ويأمل امان، الذي شارك مع منتخبنا الوطني لسنوات طويلة كلاعب وتولى تدريب عدة فرق محلية عقب اعتزاله، في الارتقاء بمستوى التضامن في الموسم المقبل وإيصاله الى مراكز متقدمة في بطولتي الدوري والكأس وسط المنافسة القوية المتوقعة من بقية الفرق.

وكان أمان قريبا من تدريب الجهراء في الموسم الماضي بيد أن هذا الامر لم يتم لبعض الظروف.

وكذلك وقع المدرب محمد الكندري عقدا هو الآخر مع التضامن يتولى بموجبه تدريب فريقي الشباب والناشئين بالنادي.

وفي غضون ذلك، اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في التضامن التقريرين المالي والإداري مساء اول من امس بحضور ممثلين من الهيئة العامة للرياضة.