أحمد السلامي

أقام النائب السابق المحامي أحمد خليفة الشحومي حفلا خاصا لتكريم رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لدورة احمد الشحومي الرمضانية الأولى والتي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع الماضي.

وحضر الفعاليات رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة العليا والذين تم تكريمهم في حفل السحور الذي أقيم على شرف الحضور في ديوان الشحومي بمنطقة سلوى.

وقال الشحومي في كلمته: بفضل من عند الله سبحانه وتعالى ثم بعملكم ومجهودكم نجحتم في تحقيق ما هو مطلوب منكم بشكل كامل وما زاد من سعادتي هو تفوقكم على أنفسكم وبلوغكم مرحلة متطورة في إنجاز المطلوب من اللجنة المنظمة التي أبهرت الجميع بمجهودها ونشاطها وأفكارها واحترافيتها في العمل من أجل إنجاح الدورة.

وأضاف: سنعمل للمحافظة على أعضاء اللجنة المنظمة بتشكيلتها الحالية وسنقوم بمنحكم مساحة واسعة من الحرية للتحرك من أجل الإعداد والإشراف على تنظيم المزيد من البطولات الرياضية سواء كانت خلال شهر رمضان المبارك أو في الأشهر التي تليه خدمة لأهالي وسكان منطقة سلوى.

وأوضح الشحومي ان هناك مقترحا لإقامة بطولة كرة قدم خاصة في المراحل السنية من سن 10 إلى 15 سنة لسكان منطقة سلوى وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا عن طريق اللجنة المنظمة برئاسة مهنا المصيليت، لافتا إلى أن نجاح الدورة الرمضانية في نسختها الأولى دفعنا إلى التفكير جديا في تبني مقترحات أهالي المنطقة الذين طالبونا بالاستمرار في إقامة الأنشطة الهادفة إلى استقطاب أبنائهم لإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.