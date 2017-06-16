أحمد السلامي

أعلن المدرب الوطني أنور يعقوب رفضه قبول العرض المقدم من إدارة نادي خيطان للاستمرار في تدريب الفريق الأول لكرة القدم والذي جاء متواضعا ولا يرتقي إلى مستوى التطلعات ويصعب على أي مدرب قبوله نظرا لتواضعه من الناحية المادية التي خلت من التقدير لسنوات خبرته.

وقال: عرض علي عضو مجلس الإدارة فهد المطيري فكرة الاستمرار في تدريب الفريق خلال منافسات الموسم القادم مقابل راتب شهري يبلغ 600 دينار وهو أجر متدن جدا مقارنة بأجور المدربين الوطنيين والأجانب، وقد يكون مناسبا للمدربين الذين يقودون فرق المراحل السنية إلا أنه لا يليق بمدرب يمتلك شهادات علمية وخبرات عملية يقود الفريق الأول وهذا فيه ظلم وتجن ولا يمكن القبول به.

وأضاف: كنت أتوقع من العضو فهد المطيري أن يسعى إلى تقديم عرض احترافي يتماشى مع خدماتي التي قدمتها للفريق خلال منافسات الموسم المنقضي والذي حاولت فيه حسب الإمكانيات المتوافرة إلى الخروج بأفضل النتائج الممكنة، ومنها أنني قمت بدفع مبالغ مالية للاعبين المحليين بصورة شهرية للمساهمة في ابقاء عجلة العمل مستمرة دون توقف وهو اجتهاد شخصي في ظل تراخي الإدارة القيام بدورها في توفير احتياجات لاعبي الفريق.

وأشار يعقوب إلى أنه قبل في الموسم الماضي الاستمرار على الأجر الذي كان يتقاضاه عندما كان مدربا لفريق تحت 19 سنة وهو 600 دينار نظرا لظروف النادي المادية في ذلك الوقت وقبلت على مضض ولكن الاستمرار بذات المعاملة يعتبر عدم تقدير، خاصة أن هناك عددا من المدربين الأجانب في المراحل السنية يتقاضون أجورا عالية وامتيازات كثيرة لم أكن أتقاضاها.

وختم يعقوب حديثه: للأسف الشديد المدرب الوطني مهضوم حقه في بعض الأندية التي تحمله ما يفوق طاقته وتطلب منه تقديم التنازلات والتضحيات والقبول بالأجور المتدنية دون مراعاة لخبراته وشهاداته وتاريخه وهو ما يعد اساءة مرفوضة وعلى مجالس إدارات الأندية أن تكون منصفة وعادلة في هذا الجانب.