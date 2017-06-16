تتواصل اليوم منافسات الأدوار الرئيسية بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى كويت ستيل مع«rar،» وفي الثانية يواجه البلوز فريق المرحوم احمد الرومي.

ويعول كويت ستيل على قدرات لاعبه النشط البرازيلي جوناس والكولومبي أنجلو، بالإضافة الى بعض العناصر المحلية المميزة وأبرزها مشاري النكاس، ويوسف الخليفة، وستكون كفة كويت ستيل هي الأرجح امام rar على اعتبار ان الأخير سيخوض المباراة من دون ابرز لاعبيه الهولندي نجيب علوش بسبب الإيقاف، ما سيؤثر سلبا على حظوظ الفريق، الذي يضم مجموعة من نجوم كرة الصالات في السعودية.

وفي المباراة الثانية، يأمل البلوز صاحب العلامة الكاملة في الدور الأول بثلاثة انتصارات في اجتياز عقبة فريق المرحوم احمد الرومي، الذي ضرب بقوة أيضا في الدور الأول.

ورغم قلة أهداف البلوز في الدورة، إلا انه يملك القدرة على حسم المباراة، في ظل تواجد الثنائي البرازيلي فيلادلفا وكيكي بالإضافة إلى النجم المحلي فهد السلامة، فيما سيواصل فريق الرومي رهانه على البرازيلي سيجي ومواطنه رفاييل.

ختام الدور الأول

وشهدت منافسات اليوم التاسع عشر، آخر مباراتين بالدور الأول، حيث تعادل كويت ستيل مع دار المحمدية بهدف لكل منهما، سجل للأول عبدالعزيز نصاري وللثاني راضي الحمدان، وفي مواجهة أخرى تحصيل حاصل، تغلب فريق المرحوم عيسى القناعي على المضمار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

عبد الجليل واليوسف يكملان ثمانية البراعم

اكتمل عقد دور الثمانية لدورة البراعم بتأهل فريقي ش فائق عبد الجليل والمرحوم الشيخ خالد اليوسف بعد تغلبهما على خلف العنزي والشهيد احمد ابل في ختام مواجهات دور الستة عشر.

في المباراة الأولى جاء الأداء سجالا بين ش فائق عبد الجليل وخلف العنزي حيث حاول كلا الفريقين خطف السبق من دون جدوى قبل ان يتمكن لاعبو عبد الجليل من خطف هدفي العبور لدور الثمانية وبنفس النتيجة تجاوز فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف عقبة فريق الشهيد احمد ابل.

وتقام اليوم مباراتان لتحديد طرفي قبل النهائي عن المجموعتين الثالثة والرابعة فيلعب نادي كاظمة مع صلاح بوعيسى في حين يلتقي ش فائق عبد الجليل مع المرحوم الشيخ خالد اليوسف.

كميل: الدورة تسعد الجماهير والتحكيم بخير

ثمن سعد كميل الحكم الدولي السابق والمشرف على حكام دورة الروضان جهود اللجنة المنظمة بقيادة عبدالله الروضان ومدير الدورة حسين غانم وتعاونهم التام مع الحكام الذي وقع عليهم الاختيار لإدارة منافساتها، لافتا الى ان حكام الدورة عيسى السيد وثامر العنزي مع محمد البلوشي حكام دوليون لكرة الصالات الى جانب الحكم الدولي على محمود.

وأضاف ان اللجنة المنظمة تسعى دائما لتطوير مستويات المنافسة في الدورة من خلال تطبيق القوانين الدولية الخاصة بلعبة كرة الصالات بنسبة تتجاوز 95% حيث لا تلعب المباراة بوقت كامل ولا تطبق الأخطاء الخمسة، مبينا ان اللجنة نجحت بشكل لافت في النسخة الحالية في إسعاد الجمهور بالمستويات الكبيرة إلى جانب تنويع الألعاب الترفيهية للجمهور.

وأشاد كميل بأداء الحكام، لافتا الى ان مع وصول الدورة لأدوارها النهائية يسير الحكام بمستوى ثابت ونجحوا في قيادة كل المباريات الى بر الأمان من دون أخطاء مؤثرة على سير المباريات او نتائجها.

وأثنى كميل على المستوى الفني، لافتا الى ان الإثارة والندية زادت مع دخول الأدوار النهائية، متوقعا المزيد من الإثارة حتى النهائي، مبينا ان وجود أفضل محترفي اللعبة مع نجوم الأندية المحلية والمنتخب اثرى الدورة فنيا وصب في مصلحة اللاعبين الصاعدين.