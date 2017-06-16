برعاية وحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اختتمت البطولة الرمضانية لكرة القدم النسائية التي نظمتها مؤسسة 80% لتنظيم البطولات الرياضية برعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع وبإشراف عام من الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الملعب الفرعي بستاد جابر الاحمد الدولي.

وتمكن فريق جاكوار من احراز لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق فاموس حامل اللقب بنتيجة 4-0 وحقق فريق ويست وينج المركز الثالث وفازت بلقب افضل لاعبة ريهام كمال وافضل حارسة مرمى فاطمة حمد وافضل فريق نادي فتيات العيون.

حضر ختام البطولة الشيخة نعيمة الاحمد والشيخة الزين الصباح وكيل وزارة الشباب.

ود.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع وممثلي الشركات الراعية وجمهور غفير،

واعرب الوزير خالد الروضان عن سعادته بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، واشاد بالتعاون الرائع بين القطاعين العام والخاص الذي جسدته هذه البطولة ومشاركة العديد من الشركات في دعم البطولة الى جانب الهيئة العامة للرياضة، وأكد على دعم الهيئة ووزارة الشباب للرياضة النسائية بشقيها الترويحي والتنافسي، شاكرا كل الجهود المبذولة في تنظيم بطولة كرة القدم النسائية، مشيدا بدور المنظمين والرعاة للسنة الثانية على التوالي.

من جانبه، اشاد فليطح بمستوى البطولة ومشاركة 11 فريقا بينهم 8 فرق يمثلون جهات خاصة بالإضافة الى الاندية الحكومية الفتاة والعيون وسلوى، مشيرا الى ان المستوى الذي أبرزته البطولة يمكن البناء عليه لتطوير مستوى كرة القدم النسائية بالكويت، مشيرا الى التوسع الواضح لقاعدة اللعبة وظهور عناصر طيبة واكد حرص الهيئة على مضاعفة الاهتمام بالارتقاء بهذا النشاط وتمكينه من المنافسة من خلال صقل القدرات ومنح فرص المشاركات والاحتكاك من مختلف المستويات، مما يوفر فرصة للفرق النسائية لصقل مهاراتهم الكروية واحتكاكهم بفرق محترفة، مشيرا الى عزم الهيئة على اقامة بطولة موسعة في الموسم المقبل لكرة القدم النسائية ووجه الشكر لجميع القائمين على البطولة.

من جانبه، قال حامد الهزيم إن رعاية الهيئة العامة للرياضة تأتي حرصا من إدارة الرياضة للجميع على تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات التي تعود بالفائدة على المجتمع الكويتي بمختلف الفئات، مشيدا بالتطور الطيب الذي شهدته النسخة الثانية للبطولة وثمن الجهود الطيبة لمؤسسة 80% لتنظيم البطولات الرياضية في تنظيم البطولة واخراجها بهذه الصورة المميزة.