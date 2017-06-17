ناصر العنزي

أنهى نادي القادسية جميع ترتيبات معسكره التدريبي الذي سيقام في صربيا في أغسطس المقبل استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل من خلال تواجد مساعد مدير الكرة سامي بويابس هناك، حيث سيخوض الأصفر عددا من المباريات مع الفرق الصربية كما سيجرب عددا من اللاعبين الأجانب تمهيدا لضمهم إلى الفريق.

ويرأس معسكر القادسية سامي بويابس الذي تقدم بالشكر إلى الشركة المختصة بتنظيم المعسكرات على حسن التعاون وسرعة إنهاء الإجراءات، ويضم الوفد القدساوي 30 لاعبا يختارهم المدرب الكرواتي دالبيور ستاركيفتش الذي تم التجديد معه.

من جانب آخر، يغادر مساعد ندا إلى ألمانيا للعلاج من إصابته استعدادا للعودة مع الفريق وشكر ندا رجل الاعمال القدساوي خلف المانع على تكفل مكتبه هناك بتكاليف العلاج، فيما سيعود اللاعب الدولي سلطان العنزي الى فريقه بعد انتهاء فترة إعارته للخور القطري، حيث سيكون دعامة كبيرة لخط الوسط بعد ان كان احد العناصر الأساسية بناديه والمنتخب الوطني قبل احترافه في قطر.