أحمد السلامي

أكد المدرب الوطني راشد البوص أن الاستعدادات لفريق الساحل لمنافسات الموسم الجديد قائمة على قدم وساق، حيث تم اعتماد إقامة معسكر تدريبي خلال الفترة المقبلة والذي سيقام في تركيا على أن تكون مدته ما بين 16 و21 يوما.

وأضاف: الفريق سيباشر تدريباته في القريب العاجل والتي تسبق موعد مغادرة الفريق إلى المعسكر التركي الذي سنخوض فيه 4 مباريات تجريبية لإعادة ترتيب الأوراق وتسكين مراكز اللاعبين ومنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبين يتفوقون عليهم من حيث الخبرة والمهارات الفردية إضافة إلى رفع معدل اللياقة البدنية وتنظيم طعامهم وتوقيت نومهم لنتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى من الإعداد الفني والبدني والتركيز الذهني.

وقال: الفريق حاليا يضم عددا من العناصر الشابة التي تمتلك مهارات عالية يضاف إليهم عدد من لاعبي الخبرة، وسيتم تدعيم خطوط الفريق بثلاثة محترفين أجانب منهم برازيليان وأفريقي يشغلون مراكز قلب الدفاع والوسط والهجوم، وسيتم الإعلان عن أسمائهم بعد إتمام الصفقات بصورة رسمية من قبل مجلس إدارة النادي.

وأشار البوص إلى أن الفريق استعاد خدمات لاعبه أحمد عتيق الذي انتهت فترة إعارته إلى نادي كاظمة وسيكون وجوده سببا في تدعيم خط الدفاع، كما سيستمر وجود حارس المرمى نواف المنصور الذي سيواصل مشواره مع الساحل وهو من الحراس المميزين محليا.

وختم البوص حديثه: الفريق يضم عناصر محلية شابة وأخرى تمتلك الخبرة ونتطلع إلى استقطاب 3 لاعبين محليين من أندية الدرجة الممتازة لتكون رافدا رئيسيا في مشوارنا القادم الذي سنعمل من خلاله على بناء فريق ذي إمكانيات عالية وقادر على الصعود إلى الدوري الممتاز وهو هدفنا الرئيسي.