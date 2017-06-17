يحيى حميدان

باتت الأمور تسير داخل أروقة نادي التضامن نحو تقليل الصرف المالي بأكبر قدر ممكن، وهذا ما وضح جليا من خلال تقليل رواتب عدد من مدربي الفرق بمختلف الألعاب بالنادي والاستغناء عن البعض منهم ممن رفضوا تخفيض حقوقهم المالية أو المميزات التي كانوا يحصلون عليها ومنها تذاكر السفر السنوية التي تمنح لهم.

واستغنى التضامن عن مجموعة من مدربي لعبة كرة الطاولة والتي تعد من الألعاب الناجحة في النادي ودائما ما تحصد أعلى رصيد من النقاط في كأس التفوق العام للألعاب، بيد أن سياسة «شد الاحزمة» التي يتبعها مجلس الادارة ساهم بصورة واضحة في الاستغناء عنهم، وكذلك سارت الأمور نحو تخفيض أجور مدربي لعبة كرة السلة، حيث تتجه النية نحو تولي كل مدرب تدريب فريقين من فرق المراحل السنية في توجه واضح نحو تقليل الصرف.

وفيما يخص لعبة كرة القدم، فقد ارتأت الادارة عدم الإبقاء على المدرب السوري فواز مندو الذي حقق نتائج لافتة مع الفريق والتعاقد مع المدرب الوطني ماهر الشمري وهو من أكثر العارفين بشؤون الفريق، لاسيما انه عمل كمستشار للعبة في الموسم الماضي بعد أن تولى قيادته فنيا في موسم سابق.

واستغنت الادارة عن المحترف السوري حميد درويش «ميدو» الذي كان يرتبط مع النادي حتى عام 2019، الأمر الذي جعله ينتقل الى نادي الكويت بعد المستوى الطيب الذي ظهر به مع «أبناء الفروانية».