مبارك الخالدي

أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي سابقا حسين عاشور أن الإدارة لم تتلق رسميا ما يفيد بوضع النادي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الدولي «فيفا» ردا على شكوى المحترف داماو.

وقال عاشور في ردوده عبر برنامج «عزيز ومبارك»: سمعنا عن توجه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون اتحاد الكرة تكليف العضو جواد مقصيد التنسيق مع العربي لتسجيل محترفيه استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، لكننا في الواقع لم نتسلم أي إخطار رسمي من فيفا حول العقوبة المثارة، لافتا الى انه في حال ثبت ذلك فإن الاخضر لن يتردد في تجديد عقود المحترفين كيتا وعلي حصني وأمين الشرميطي استنادا الى بعض ما تضمنته العقود الثلاثة مع اللاعبين من بنود تكفل إمكانية التجديد معهم. وعن الشكل العام للفريق الموسم المقبل، قال عاشور: أتمنى أن اكلف برئاسة الجهاز الاداري وعندها لن أتردد في اتخاذ الخطوات الكفيلة بتغيير شكل الفريق ومنها الاستغناء على الاقل عن 6 لاعبين من الكبار في السن مع السماح لهم بالانتقال الى أندية اخرى.