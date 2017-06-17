يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة كاظمة مع جناح يد القادسية والكويت سابقا مبارك الخالدي بعد ظهوره في المواسم الماضية بمستوى مميز كان سببا وراء تلقيه لعدد من العروض المحلية، وقام اللاعب بالتوقيع على عقد انتقاله بحضور أمين سرد نادي كاظمة يوسف بوسكندر ومدير اللعبة عمر الملا.

وأكد الملا ان البرتقالي يتطلع الى العودة لمصاف الكبار والوصول الى منصات التتويج عبر المنافسة وتحقيق الطموح المشروع.

وأضاف الملا: يعتبر الخالدي من خيرة اللاعبين وسيشكل دعما قويا للفريق.

كما أشاد بدور مجلس إدارة النادي ودعمه المستمر للوصول باللعبة إلى افضل المستويات رغم الظروف التي يواجهها.

من جهته، أكد مبارك الخالد أن انضمامه إلى البرتقالي يعتبر بمنزلة تحد جديد واختبار آخر، وقال أطمح للمساهمة بعودة كاظمة إلى منصات التتويج مرة أخرى، ووجه الخالدي شكره لكل من سانده.