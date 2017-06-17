حامد العمران

تواصل منتخبات المبارزة بأسلحتها الثلاثة ايبيه وفلوريه وسابر تدريباتها على ملاعب صالة الاتحاد في الدعية، وذلك استعدادا لبطولة غرب آسيا التي ستستضيفها الكويت خلال شهر سبتمبر المقبل.

وستشهد البطولة منافسات في فئات الأشبال والناشئين والعمومي وقد تم اختيار مجموعة كبيرة من اللاعبين بجميع المراحل.

وقد انطلق التدريب في بداية شهر رمضان ويعتبر هذا الاستعداد مبكرا مما يؤكد حرص منتخب الكويت على الاستعداد الجدي للحصول على المراكز الأولى في بطولة غرب آسيا، لاسيما انه من المنتخبات الوطنية تزخر بوجود النجوم.

وكانت المشاركة الأخيرة لمبارزة الكويت في البطولة العربية التي أقيمت في الأردن مايو الماضي خير دليل بعد ان اكتسح أبطال مبارزة الأزرق الميداليات الذهبية بجميع الفئات وفلتت ميدالية واحد فقط مما يؤكد تربع المبارزة الكويتية على القمة العربية.

هذا، ويتدرب لاعبو المبارزة في الوقت الحالي على فترة واحدة من التاسعة والنصف ولمدة ساعتين ويقود التدريبات المدير الفني للمنتخبات الوطنية الكابتن الوطني عبدالكريم الشملان الذي وضع الخطة التدريبية والتي تتركز في المرحلة الأولى على الجانب البدني ورفع مستوى اللياقة عند اللاعبين، على ان تتركز المرحلة الثانية على التدريبات الفردية لمعالجة الأخطاء الفنية عند اللاعبين بجميع الأسلحة بقيادة مدربين متخصصين لكل سلاح.

وكان اتحاد المبارزة قد راسل هيئة الرياضة طالبا معسكرا خارجيا في إحدى الدول الأوروبية، وذلك لضمان نجاح المرحلة الثالثة من الإعداد والتي تتركز على إقامة المواجهات الودية استعدادا لدخول البطولة بعد وصول اللاعبين الى ذروة المستوى الفني، ومما لا شك فيه ان لعبة المبارزة في الكويت تعتبر من أبرز الألعاب الرياضية التي تحقق نتائج لافتة للكويت على المستوى الخارجي، وذلك لاهتمام الأندية باللعبة الى جانب الحرص الكبير من الاتحاد على تطوير منتخباته من خلال التركيز الفني بالإعداد المبكر للبطولات الخارجية.