اللجنة المنظمة تعلن مشاركة كانوتيه في مباراة استعراضية أمام أبوتريكة

قطع فواز للتبريد تأشيرة العبور الأولى الى الدور الثالث بفوز مستحق على كاظمة بأربعة أهداف مقابل هدف، كما تغلب الخليج للكابلات احد المرشحين لنيل اللقب على منافسه ماكدونالدز بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات اليوم العشرين بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، قدم فواز للتبريد عرضا قويا توجه بثلاثية مع الرأفة في مرمى كاظمة، تناوب على تسجيلها الثنائي البرازيلي المميز ماركو (هدفان) وسيرجينهو (هدفان).

في المقابل لم يظهر كاظمة بالمستوى المأمول، وانهارت صفوفه سريعا أمام قوة وحيوية لاعبي التبريد، وغاب عن كادر التألق من صفوفه الثنائي البرازيلي ادريان وجوردي، والأخير اكتفى بتسجيل هدف شرفي للفريق.

وفي المباراة الثانية، لم يمنح الخليج للكابلات أي فرصة لمنافسه ماكدونالدز للتعبير عن نفسه، حيث باغته بهدفين مبكرين بواسطة صالح حيدر وصالح الفاضل، قبل ان يعود الاول ويضيف الهدف الثالث، في مباراة تألق فيها من صفوف الكابلات الايطالي فامبيتا ومواطنه ساشا (صاحب الهدف الرابع)، بينما اجتهد من صفوف ماكدونالدز البرازيلي فالدينو، لكنه واجه صعوبات كبيرة لهز الشباك وكذلك مواطنه توبانغو، بالإضافة الى عبدالعزيز الشيحة صاحب الهدف الشرفي.

مباراتان اليوم

تتواصل منافسات الدور الثاني (خروج المغلوب) اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الاولى فريق بنك بوبيان مع المرحوم مساعد الميلم وديوانية هشام فولاذ مع البنك الدولي.

ويضع بوبيان آمالا عريضة على نجمه البرازيلي الهداف بولا لاجتياز عقبة اليوم، ومواصلة التألق في الدورة، وذلك الى جانب مواطنه كابوروفا.

وسيكون اللقاء الثاني، سجالا بين نجوم الكرة البحرينية في فريق مونديال هشام فولاذ ونجوم الدوري المحلي الذين يدافعون عن ألوان البنك الدولي وأبرزهم حمد حياة وحمد العوضي وعبدالعزيز البسام والحارس عبدالله حياة، بالإضافة الى نجمي البرازيلي جيفرسون ورويس.

جعفر: انتظروا المضمار

من جهته، كشف مدرب فريق مضمار العراقي علاء جعفر عن رضاه عما قدمه فريقه بالمشاركة الثانية بدورة الروضان التي تحظى بزخم كبير على خارطة كرة الصالات.

وأكد ان فريقه لم يتمكن من تجاوز الدور الاول وتأثر بغياب عدد من العناصر الأساسية لارتباطهم بالمنافسات المحلية، مضيفا أن النسخة القادمة ستشهد ظهورا مغايرا لفريقه من اجل ترك بصمة إيجابية للمنافسة على لقب النسخة 39.

وبين جعفر ان فريقه يضم مجموعة من العناصر الشابة مع المحترف الإيراني أمير رضائي، لافتا الى انهم لم يأتوا لمجرد المشاركة وإنما للتعبير عن أنفسهم وسط كوكبة من ابرز لاعبي كرة الصالات الكويتية الى جانب المحترفين العالميين الذين تضمهم الدورة.

ولفت الى ان مشاركتهم رغم الخروج من الدور الاول تصب بلا شك في مصلحة لاعبيه عبر الاحتكاك مع أفضل لاعبي الصالات المشاركين بالدورة الى جانب التغطية الإعلامية والنقل التلفزيوني.

نجوم البراعم والعثمان لقبل النهائي

حجز فريقا نجوم البراعم والمرحوم ضاري العثمان مقعديهما في قبل نهائي منافسات البراعم بعد فوزهما على أكاديمية الفراعنة وبرازوكا.

ركلات الترجيح جاءت السلاح الحاسم لمواجهتي اليوم العشرين، حيث علت الاثارة والندية فلعب اكاديمية الفراعنة بحثا عن النصر على حساب نجوم البراعم، الا ان التعادل فرض نفسه على الوقت الاصلي بهدف لكل فريق قبل ان تبتسم ركلات الترجيح لنجوم البراعم ليتفوقوا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم يختلف الحال كثيرا باللقاء الثاني حيث استمر التعادل الإيجابي بين المرحوم ضاري العثمان وبرازوكا بهدف لمثله قبل ان يخطف العثمان الفوز بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وتقام مواجهتا قبل النهائي اليوم فيلعب نجوم البراعم امام فريق المرحوم ضاري العثمان ويجمع اللقاء الثاني الفائز من مباراة كاظمة وصلاح بوعيسى مع الفائز من مواجهة فريق الشهيد فائق عبدالجليل والمرحوم الشيخ خالد اليوسف.

من الدورة

٭ أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة فريدريك كانوتيه نجم إشبيلية الإسباني المعتزل في مباراة أصدقاء الروضان مع النجم المصري المعتزل محمد ابوتريكة غدا الاحد.

٭ حصل ساشا محترف فريق الخليج للكابلات على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم العشرين.