الإسماعيلي يتغلب على الداخلية بالثلاثة

القاهرة - سامي عبد الفتاح

تستعد بعثة نادى الزمالك للسفر غدا (الأحد) إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة لدوري دور الـ 16 لبطولة الأبطال الأفريقية، وتأتي هذه الرحلة في ظل حالة القلق التي كشف عنها المدير الفني للفريق ايناسيو، بعد الفوز بهدف يتيم على اسوان في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المحلى، وجاء الهدف قبل ان يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بدقيقة واحدة.



وقال المدير الفني للزمالك البرتغالي أوغستو إيناسيو ان الفوز بالمباراة مهم للفريق، لكن هناك مشكلة هي ضياع الفرص الكثيرة، حيث أهدر الفريق 5 فرص محققة لإحراز الأهداف.

ونجح الزمالك في الفوز على أسوان في الدقيقة 90 بهدف أحرزه محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب وسط الفريق الأبيض، ليرتفع رصيده إلى النقطة 60 من مشواره في الدوري ليواصل مطاردة المقاصة على المركز الثاني.

كما أكد ايناسيو أن مكسبه الحقيقي من المباراة إرادة اللاعبين للفوز وعدم الاستسلام، وإضاعة الفرص المستمرة يجب أن يكون لها حل خاصة أن الفريق واجه نفس المشكلة في لقاء اتحاد العاصمة.

أعطى الجهاز الفني لنادي الزمالك، تعليمات للجهاز الطبي بضرورة تجهيز كل اللاعبين المصابين ليتواجدوا ضمن البعثة البيضاء قبل السفر الى الجزائر، وتضم قائمة الزمالك العديد من المصابين وهم أيمن حفني ومحمد إبراهيم وصلاح ريكو الذين غابوا عن مباراة أسوان.

نتائج أخرى

وأسفرت باقي المباريات عن فوز الإسماعيلي على ضيفه الداخلية 3-0، فيما تعادل الشرقية مع ضيفه طلائع الجيش من دون أهداف.

كوبر: الغرور أصاب اللاعبين

أشار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم هيكتور كوبر، في التقرير الخاص به عن مباراة الفراعنة الأخيرة أمام تونس والتي شهدت خسارة الفراعنة بهدف نظيف، في افتتاح مشوارهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم 2019 بالكاميرون، الى أن الخسارة وسوء الأداء في المباراة كانا له ثلاثة أسباب:

السبب الأول، العامل النفسى لأن لاعبي المنتخب أصابهم شيء من الغرور، بعد بطولة أمم أفريفيا بالغابون والتي وصل فيها الفريق الى المباراة النهائية، رغم تحذيرات الجهاز الفني للاعبين ومطالبته اللاعبين بنسيان بطولة الغابون.

السبب الثاني، توقيت وظروف المباراة، حيث كان اللاعبون يصومون 16 ساعة يوميا وهو ما أثر سلبا عليهم في التدريبات والمباريات، كما أن موعد المباراة بعد الإفطار بثلاث ساعات لم يكن كافيا للاعبين لكي يتناولوا بعض الأطعمة ويتم هضمها بشكل جيد قبل انطلاق اللقاء.

السبب الثالث، يتمثل في ابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم وخاصة المحترفين بسبب انشغالهم بالعروض التي تلقونها مؤخرا من بعض الأندية.