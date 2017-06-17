أقيم أمس حفل ختام البطولة الرمضانية الأولى لأكاديمية اليرموك الدولية لكـرة السـلــة للناشئيــن والمقامــة في صالة مدرسة أم سليم الأنصارية بمنطقة سلوى بحضور الراعي الرئيسي للبطولـــة الشيـخ دعيج الخليفة ومدير الأكاديمية إسلام فتحي والعديد من ممثلي الشركات الراعية للبطولة.

وأسفرت نتائج البطولة لفئة تحت ١٠ سنوات عن فوز نادي الكويت بالمركز الأول واليرموك بالمركز الثاني، وبفئة تحت ١٣ سنة فاز فريق هوبز بالمركز الأول واليرموك بالمركز الثاني، أما في فئة تحت ١٧ سنة، فقد فاز فريق ناشيونال تيم بالمركز الأول وفاز بالمركز الثاني فريق كليفلاند.

وتم توزيع جوائز لأحسن لاعب لكل فئة وجائزة لبطولة الرمية الثلاثية وفاز بها اللاعب عبدالعزيز الرشيد.