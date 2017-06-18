«كويت ستيل» يجتاز عقبة «rar».. والرومي يتغلب على البلوز

تتواصل سلسلة مباريات الحلم الاستعراضية بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، بإقامة مباراة «أصدقاء الروضان» اليوم (الاحد)، بمشاركة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد ابوتريكة، ونجم إشبيلية الإسباني والمنتخب المالي السابق فريدريك كانوتيه.

وتتميز مباراة الحلم الثالثة بكثرة النجوم في صفوف الفريقين، حيث يضم فريق ابوتريكة مقدم البرامج القطري محمد سعدون الكواري بالإضافة الى نجم القادسية السابق عبيد الشمري وحارس مرمى نادي الكويت السابق خالد الفضلي والشيخ فهد الكندري.

في المقابل، يضم فريق كانوتيه كلا من النجم السوري فراس الخطيب ولاعب العربي السابق احمد موسى بالإضافة الى مجموعة من نجوم الفرق المشاركة حاليا بالدورة.

وتختتم سلسلة مباريات الحلم الاستعراضية بالتحدي الرابع الذي يجمع حارس مرمى بورتو البرتغالي وأحد أساطير ريال مدريد الإسباني ايكر كاسياس، في مواجهة الحارس المصري الكبير عصام الحضري، بمشاركة نجم الزمالك والمنتخب المصري محمود كهربا.

كويت ستيل يجتاز عقبة rar

الى ذلك، شهدت منافسات اليوم الثاني والعشرين عبور كويت ستيل الى الدور الثالث بتخطيه عقبة rar العنيد بهدفين مقابل هدف، في مباراة حفلت بالإثارة والندية من البداية للنهاية، وتقدم كويت ستيل اولا عبر عبدالعزيز ناصري وجوناس، وقلص ايهاب السعد الفارق، وكان rar قريبا من ادراك التعادل، لكن التوفيق غاب عن لاعبيه في العديد من المحاولات على مرمى ستيل.

بدوره، تغلب فريق المرحوم احمد الرومي على البلوز في مباراة متكافئة حسمها الرومي بفض توهج الثنائي سيجي ورفاييل أصحاب الأهداف الثلاثة، بينما سجل للبلوز نجيب العلي، وتلقى سالم المكيمي لاعب الرومي البطاقة الحمراء.

مباراتا اليوم

تتواصل منافسات خروج المغلوب اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الاولى الاتحاد الليبي مع دار المحمدية، وهوليداي ان مع ديوانية مناحي العصيمي.

ويأمل الاتحاد مواصلة مغامرته الرائعة في الدورة وبلوغ الدور الثاني، معلولا على الأداء الجماعي المميز الذي منحه التفوق والأفضلية في مبارياته الثلاث بالدور الاول.

وفي المباراة الثانية، ستكون الكفة متأرجحة بين هوليداي ان والعصيمي، وان كان الاخير قد خطف الأنظار في الدور الاول بأداء قوي وبإصرار كبير على تحقيق الفوز.

الصيفي: أدعو الأندية الأردنية للمشاركة

وأبدى نجم السالمية والمنتخب الأردني عدي الصيفي إعجابه بدورة الروضان التي تحظى بتنظيم رائع واهتمام جماهير وإعلامي كبير.

وأكد الصيفي انه يزور الدورة للمرة الاولى بدعوة من بعض أصدقائه الذين يحرصون على الحضور لصالة الشهيد فهد الاحمد لمتابعة الدورة ومنافساتها بصحبة أبنائهم للاستمتاع بالمباريات والألعاب الترفهية المصاحبة.

ولم يستبعد الصيفي إمكانية مشاركته بالدورة بالنسخ المقبلة، مردفا بأنه من عشاق كرة الصالات التي تعتمد على المهارات الفردية واللعب الجماعي بالوقت ذاته.

وبين ان الأردن تمتلك فرقا على مستوى عال في عالم الصالات الى جانب وجود العديد من اللاعبين الأردنيين المحترفين بالخارج. ووجه الصيفي نصيحة للفرق الاردنية بالمشاركة بالدورة في نسخها المقبلة على غرار الفرق الخليجية والعربية لما تحظى به الدورة من تنظيم واهتمام إعلامي الى جانب مشاركة كوكبة من ابرز لاعبي الصالات على مستوى العالم، وهو ما يصب في مصلحتهم ويعود عليهم بشكل إيجابي.

بوعيسى واليوسف يكملان عقد نصف نهائي البراعم

ضرب فريقا صلاح بوعيسى والمرحوم الشيخ خالد اليوسف موعدا في قبل نهائي عن المجموعتين الثالثة والرابعة لدورة البراعم عقب فوزهما في دور الثمانية على نادي كاظمة وفريق الشهيد فائق عبد الجليل.

وارتفعت وتيرة الإثارة بآخر مواجهات دور الثمانية رغبة في العبور لقبل النهائي في سبيل تحقيق الأهم والارتقاء للنهائي المرتقب، وجاء الأداء مثيرا بين لاعبي صلاح بوعيسى ونادي كاظمة، إلا أن أبناء بوعيسى تمكنوا من خطف الفوز بهدفين، وفي اللقاء الثاني واصل لاعبو فريق المرحوم خالد اليوسف تألقهم بفوز قوامه ثلاثية على فائق عبد الجليل.

من الدورة

٭ يحل نجم الكرة المالية وإشبيلية الإسباني السابق فريدريك كانوتيه اليوم ضيفا على ديوانية الروضان مع مقدم الدورة نادر كرم، للحديث حول زيارته للدورة ومشواره الكروي.

٭ حصل خالد القحطاني لاعب فريق rar على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الثاني والعشرين.

٭ قامت اللجنة المنظمة بتوزيع 250 جائزة على الجماهير عبر سحب ضخم أقيم بشكل مفاجئ للجماهير.