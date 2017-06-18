﻿ضمن التزامها المتواصل بدعم المبادرات والمناسبات التي تخدم المجتمع المحلي وعلى وجه الخصوص المبادرات والبرامج التي تجمع الجميع في أجواء تضامنية خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بكل خير، تقوم مجموعة B.Global برعاية النسخة الثامنة والثلاثين من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات والتي تجمع آلاف المشجعين من المواطنين والمقيمين في إحدى الدورات الأكثر قدما في البلاد.

﻿متمنيا لجميع مواطني ومقيمي الكويت رمضان مبارك وصياما مقبولا ودعاء مستجابا بإذن الله، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة B.Global، مشعل الإبراهيم: «يسعدنا أن نتشارك مع الشعب الكويتي هذه الدورة التي أصبحت حدثا منتظرا من قبل محبي وهواة كرة القدم والرياضة عامة كل عام ويجمعهم معا في الشهر الفضيل».

﻿وأضاف الإبراهيم: «تأتي رعايتنا لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية كجزء من عملنا تجاه مصلحة المجتمع بهدف فعل الخير، إذ من أهم المبادرات التي قمنا بها بهذا الصدد هو إطلاق خدمة «سما» التي توفر شبكة إنترنت مجانية في الأماكن العامة في الكويت والتي بدأت بتغطية سوق المباركية، لتوفر للشعب الكويتي خدمة إنترنت مجانية وسريعة لأنها أصبحت عنصرا أساسيا في حياة الأفراد وفي دعم القطاعات الاقتصادية، حيث يعكس ذلك دور القطاع الخاص في دفع التقدم في الكويت لتكون أول مدينة ذكية في منطقة الخليج عند استكمال توسع هذه الخدمة».

﻿يذكر ان مجموعة B.Global تمتلك شركتين لشركتي B.Wireless (الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة (WiMD) سابقا) وشركة B.Online (شركة شبكة الخليج للاتصالات «غلف نت» سابقا). وتقوم شركتا B.Online وB.Wireless بالعمل معا على تعزيز الخدمات السلكية واللاسلكية التي تقدمها للأفراد والشركات، وذلك بفضل البنية التحتية والخبرات المتاحة تحت مظلة المجموعة الواحدة.

﻿وتهدف المجموعة اليوم الى تقديم خدمات متكاملة تغطي جميع أنواع خدمات الإنترنت بسرعات فائقة عبر شبكة اتصال متقدمة ومتينة منتشرة في كل أرجاء الكويت. وتهدف المجموعة بهيكلتها الى أن تكون أكبر الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت لخدمة المجتمع المحلي في العالم الرقمي.