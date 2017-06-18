بحضور الفهد ورعاية النائب السبيعي في منطقة مبارك الكبير

حقق فريق شهيد بوابة دسمان لقب دورة شهداء القرين الرمضانية الـ 24 لكرة القدم التي أقيمت تحت رعاية نائب مجلس الأمة المحامي الحميدي بدر السبيعي، بعد فوزه في اللقاء الختامي الذي جرى على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مبارك الكبير، على نظيره فريق الشهيد بدر ناصر العيدان بنتيجة 3-1 في مباراة حفلت بالإثارة والندية وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكانت الأسبقية لفريق شهيد بوابة دسمان تحت قيادة مدربه احمد الفضلي عندما تقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه فهد الهاجري قبل ان يعدل بدر المهدي النتيجة لفريق الشهيد بدر ناصر العيدان فيما دانت السيطرة لفريق شهيد بوابة دسمان في الشوط الثاني مسجلا من خلاله ثنائية عن طريق لاعبيه عايد ظاهر وحمد الشريفي على التوالي.

وسبقت المباراة النهائية مباراة استعراضية جمعت فريقي اكاديمية بارازوكا واكاديمية سترايكرز انتهت لصالح الأخير بهدف وحيد.

وفي حفل الختام، قام رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخ د.طلال الفهد بمعية راعي الدورة النائب الحميدي السبيعي وكبارالضيوف بتتويج الفرق الفائزة فيما تم اختيار فهد الهاجري افضل لاعب في الدورة، بينما حصل شريف علام من فريق الشهيد بدر ناصر العيدان على لقب أفضل حارس مرمى.

وكذلك تم تكريم الجهات المساهمة والداعمة للدورة والمتمثلة في الهيئة العامة للرياضة ومديرية أمن محافظة مبارك الكبير وإدارة الطوارئ الطبية ومركز النصر الرياضي وجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وعدد من الجهات والوسائل الاعلامية إضافة الى حكام المباريات كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم راعي الدورة تقديرا لدعمه ومساهمته وجهوده المتواصلة في إنجاح الدورة.

بدوره، أكد الفهد أن استمرار الدورة ونجاحها بهذه الصورة الرائعة لتصل في موسمها المقبل الى نسختها الـ 25 (اليوبيل الفضي) يصب في الأهداف النبيلة والسامية وفي مقدمتها استذكار شهدائنا الأبرار في ملحمة بيت القرين التاريخية والذين سيظلون في ذاكرة ووجدان الشعب الكويتي الى الأبد بما قدموا من تضحيات بدمائهم وأرواحهم لأجل الكويت الغالية.

وشكر الفهد باسمه ونيابة عن القائمين على الدورة النائب الحميدي السبيعي على رعايته للدورة كما شكر جميع الشخصيات والجهات واللجان العاملة التي أسهمت مجتمعة في إنجاح الدورة، مستذكرا جميع من عمل في هذه الدورة منذ انطلاقها والى يومنا هذا، داعيا الله أن يتغمد برحمته وغفرانه في هذا الشهر الفضيل المرحوم بإذن الله حسين البلوشي أحد مؤسسي الدورة وجميع أموات المسلمين.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي: تشرفت للسنة الثانية على التوالي برعاية هذه الدورة بأهدافها وقيمها النبيلة المتمثلة باستذكار شهدائنا البررة في بيت القرين وتضحيتهم بدمائهم الزكية فضربوا بوقفتهم البطولية أروع الأمثلة في تعاضد وتلاحم أبناء الشعب الواحد.

وعبر السبيعي عن سعادته بظهور الدورة بهذا الشكل الرائع والمشرف، مؤكدا مواصلة دعمه للدورة في المواسم المقبلة لما تحمل من مضامين هادفة وكونها تعد من قبيل الواجب تجاه شهداء الكويت الأبرار.