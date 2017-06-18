يعقوب العوضي
يدرس الجهاز الإداري لفريق كرة اليد في خيطان استراتيجية اعداده للموسم المقبل حيث عقدت اجتماعا عاديا مع مدرب الفريق الجديد القديم إسماعيل عبد القدوس والذي ناقش خارطة طريق التدريب واعداد الفريق للمنافسات المقبلة. وابتعدت الإدارة عن استقطاب أي لاعبين للفريق على سبيل الانتقال لضعف الميزانية والتي تعتبر مشكلة أدت إلى أزمة الفريق ككل منذ بداية مواسم وعادت بمستواه إلى الخلف. ويتطلع مدرب الفريق إسماعيل عبدالقدوس إلى إقامة معسكر تدريبي خارجي قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل ممثلة في الدوري الممتاز وكأس اتحاد اليد، كما يمني النفس في التعاقد مع عدد من اللاعبين على سبيل الانتقال الحر.