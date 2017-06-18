كرّمت «سكاي نيوز عربية» نجم المنتخب الوطني لكرة القدم في العصر الذهبي «الملك» فيصل الدخيل مع كوكبة من أساطير كرة القدم العربية خلال أمسية رياضية استضافتها خيمتها الرمضانية بحضور عدد من الشخصيات الكروية والإعلامية الرياضية العربية.



واختتمت الأمسية بمبادرة من نوع خاص كشف علي القرني عنها الستار، حيث أطلقت سكاي نيوز عربية فكرة جديدة لتكريم الرياضيين العرب الراحلين على إسهاماتهم الكبيرة في تاريخ الرياضة العربية، ومنهم الراحل العربي بن مبارك أسطورة كرة القدم المغربية والعربية والعالمية أولى هذه الشخصيات.

ويعد بن مبارك أب المحترفين العرب وأول نجم عالمي في كرة القدم، والذي حمل لقب الجوهرة السوداء، وهو أول لاعب استعمل بسببه رقم المليون في صفقة بكرة القدم.

وفي كلمة ألقاها نارت بوران، الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية، أعرب عن اعتزازه باستقبال وتكريم نخبة من نجوم كرة القدم العربية في مقر سكاي نيوز عربية الرمضانية، ضمن مناسبة سنوية لتقدير إسهاماتهم كسفراء لأوطانهم والشعوب العربية أجمع.

وشهدت الأمسية التي قدمها علي القرني رئيس القسم الرياضي وموسى البلوشي وكريستين داغر تكريم نخبة من أساطير كرة القدم العربية وهم المصري محمود الخطيب، الجزائري رابح ماجر، السعودي ماجد عبدالله، المغربي نور الدين النيبت، الليبي طارق التايب، السعودي محمد الدعيع، التونسي زبير بية، الإماراتي فهد خميس، الإماراتي يوسف حسين، المصري هاني رمزي، والتونسي الصادق ساسي.

وكرمت سكاي نيوز عربية لاعبي الهجوم، وهم الأسطورة الكويتي فيصل الدخيل الذي شارك في كأس العالم 1982 وحاز كأس آسيا في 1980، والجزائري الكابتن رابح ماجر الحائز جائزة القدم الذهبية والذي صنف كأفضل لاعب أفريقي ولاعب عربي في القرن الـ 20، إلى جانب أفضل لاعب عرفته الكرة السعودية ولقب بأمير الصحراء الأسطورة السعودي الكابتن ماجد عبدالله، والمصري الكابتن محمود الخطيب المشهور بالكابتن بيبو والذي نال لقب الأفعى الكوبرا، والعلامة البارزة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية وهو الوحيد المتوج بالحذاء الذهبي لأفضل لاعب أفريقي.