القاهرة - سامي عبدالفتاح

وصلت الى الدار البيضاء بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك استعدادا لمواجه فريق الوداد المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا، بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على كل من الوداد المغربي والقطن الكاميروني والتعادل مع زاناكو الزامبي الذي يتساوى مع الأهلي برصيد 7 نقاط.

وقبل المغادرة الى الدار البيضاء، حصد فريق الأهلي، فوزا مثيرا على حساب مضيفه سموحة بنتيجة 4-2، بستاد برج العرب في الجولة

الـ 31 للدوري المحلي. سجل رباعية الأهلي، صالح جمعة «هدفين» ومؤمن زكريا ورامي ربيعة، فيما أحرز ثنائية سموحة إسلام محارب والسيد فريد، ليرفع الفريق الأحمر، الذي ضمن الفوز باللقب، رصيده إلى 79 نقطة، وتجمد رصيد سموحة عند 51 نقطة في المركز الخامس.

من جهته، أنهى صالح جمعة، لاعب وسط فريق الأهلي المصري لكرة القدم، صياما طويلا، عن التهديف وهز الشباك بعدما سجل هدف التقدم، وهو أول هدف له هذا الموسم، منذ أن هز شباك فريق اتحاد الشرطة في يناير 2016، في الدوري الممتاز الموسم الماضي، حيث فاز الأهلي بنتيجة 7-3. وقام الأهلي بالاطمئنان على البدلاء، مثل الحارس الشناوي، والمدافع محمد نجيب والظهير الأيسر صبري رحيل ولاعب الوسط المهاجم صالح جمعة الذي نال لقب رجل المباراة.

الأهلي بدأ اللقاء بضغط هجومي مع كرة عرضية، فشل في استغلالها ميدو جابر، ورد سموحة بتسديدة من عمرو المنوفي، وكرة عرضية تصدى لها الشناوي.

وأشرك الأهلي وليد سليمان في الدقيقة 66 بدلا من ميدو جابر.

المقاصة وصيفاً

وقلب فريق مصر المقاصة تأخره أمام الإنتاج الحربي لفوز مهم بنتيجة 2-1 بستاد الفيوم، ورفع المقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، رصيده بهذا الفوز إلى 67 نقطة، ليحسم وصافة الدوري المصري، والمشاركة بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

تقدم الإثيوبي أوميد أوكوري بهدف للإنتاج الحربي من خطأ دفاعي في الدقيقة 19، لكن المقاصة أدرك التعادل بهدف لاعب مدغشقر باولن فوافي في الدقيقة 71.

وسجل الغاني جون أنطوي الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 82 من تمريرة عرضية متقنة.

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بالدوري المحلي.

مونديال اليد

من جهة اخرى، أعلن النادي الأهلي رسميا الانسحاب من بطولة كأس العالم للأندية في قطر المقررة خلال شهر أغسطس المقبل، في ظل توتر العلاقات السياسية بين مصر والعديد من الدول الخليجية وقطر مؤخرا.

وشهدت الأيام الماضية بعض الاتصالات والكواليس التي أدت في النهاية لانسحاب النادي الأهلي من المونديال على رأسها الاتصال الهاتفي الذي جمع بين م.خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وم.محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الذي كان متواجدا في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

واستطلع الوزير رأي طاهر بخصوص المشاركة في مونديال اليد الذي سيقام في قطر بعد القرارات السياسية الأخيرة، ووعد طاهر بحسم الملف بعد التعرف على العقوبات التي سيتم توقيعها حال انسحابه واتخاذ القرار النهائي قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بناء على التشاور مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وبمجرد عودة طاهر إلى القاهرة أعلن قرار النادي الأهلي بالانسحاب وعدم خوض البطولة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب بعض أعضاء مجلس الإدارة مثل مروان هشام عضو المجلس الذي كان يطالب بتأجيل القرار لحين اتضاح الرؤية السياسية.