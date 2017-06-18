شهدت المباريات السبع التي أقيمت في افتتاح المرحلة العشرين من بطولة سورية لكرة القدم نتائج مخيبة لأصحاب الأرض فانتهت جميعها بالتعادل او الخسارة.

في اللاذقية، تعادل حطين الساحلي مع ضيفه الجيش المتصدر 1-1.

وتقدم الجيش أولا بواسطة يوسف قلفا (10) قبل أن ينتظر حطين حتى الدقيقة 77 ليدرك التعادل بنيران صديقة عندما أخطأ لاعب الجيش عبدالملك عنيزان في أبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء فاسكنها بالخطأ في مرماه.

ورفع حطين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس مقابل 45 للجيش ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وفي حلب، قلص تشرين الساحلي الفارق بينه وبين الجيش إلى نقطة واحدة بعد فوزه على مضيفه الحرية 1-0 سجله محمد مرمور (11) رافعا رصيد فريقه إلى 44 نقطة مقابل 11 نقطة للحرية الأخير.

وفي دمشق، فاز الاتحاد على مضيفه الجزيرة 2-0 سجلهما عبدالله نجار (36) ورأفت مهتدي (87) ليحافظ على المركز الثالث برصيد 39 نقطة مقابل 13 نقطة للخاسر الخامس عشر قبل الأخير.

وفي حماة، سقط النواعير أمام ضيفه المجد بهدف وحيد سجله إياد عويد في الدقيقة 80 ليرفع الفائز رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مقابل 22 نقطة للخاسر العاشر.

وفي حمص، فاز جبلة على مضيفه الوثبة 1-0 سجله أديب بركات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (93).

ورفع جبلة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 22 نقطة للوثبة في المركز الحادي عشر.

وفي دمشق ايضا، سقط الوحدة في فخ التعادل مع ضيفه الطليعة الحموي 1-1.

وتقدم الوحدة عبر رجا رافع (10) وعادله الطليعة بواسطة مروان صلال (62).

ورفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع وله مباراتان مؤجلتان، مقابل 23 نقطة للطليعة في المركز السابع.

وفي العاصمة أيضا، ارغم الكرامة مضيفه الشرطة على التعادل السلبي، علما انه لعب بعشرة أفراد منذ الدقيقة 35 اثر خروج مدافعه جهاد مسمار ببطاقة حمراء.

ورفع الشرطة رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة للكرامة في المركز الثامن.

ترتيب فرق الصدارة

1- الجيش 45 نقطة من 19 مباراة

2- تشرين 44 من 20

3- الاتحاد 39 من 19

4- الوحدة 35 من 18

5- حطين 31 من 19