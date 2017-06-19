يحيى حميدان

تعاقدت إدارة نادي التضامن مع اللاعب فرحان سعد قادما من الساحل لمدة موسم واحد وذلك بعد توقيع العقد مساء أول من امس (السبت) بحضور رئيس جهاز الكرة خالد شبيب. ويسعى «أبناء الفروانية»، الذين سيتولى تدريبهم ماهر الشمري، إلى الاستفادة من خدمات سعد الذي كان أحد نجوم فريقه الساحل في المواسم الماضية، وذلك من أجل مقارعة الفرق الكبيرة في دوري «VIVA» وبطولتي كأس الأمير وولي العهد. ودخلت إدارة التضامن في مفاوضات كذلك مع عدد من اللاعبين الآخرين سواء من المحليين أو الأجانب للتوقيع معهم خلال الصيف الحالي وقبل انطلاق الموسم الجديد بوقت كاف كي يتسنى للمدرب الشمري وضع استراتيجيته المناسبة.